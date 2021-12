À l’instar de l’usine de Rodez en France, dont la suppression de 750 emplois a été confirmée, trois usines de Bosch en Allemagne sont également menacées par une lourde perte salariale. Fin novembre 2021, plusieurs milliers de salariés allemands de l’équipementier automobile ont manifesté contre les fermetures d'usines et les délocalisations prévues, qui sont dites d'après lui nécessaires pour s’adapter à la demande en lien avec la transition électrique.

Les emplois menacés en Allemagne

Selon le syndicat IG Metall, ce sont donc environ 3 000 travailleurs qui ont manifesté contre le plan de suppressions de plus d'un millier d’emplois imminent devant trois sites industriels du pays : l'usine située à Buehl verra environ 1 000 travailleurs perdre leur emploi d'ici à 2025 en raison de délocalisations, de suppressions d'emplois ou de nouvelles embauches. Les travailleurs se sont également rassemblés dans l'usine d'Arnstadt, qui fabrique une pièce automobile qui n'est plus nécessaire dans les véhicules électriques et dont la fermeture serait actée avant la fin de 2021, elle ne renouvellera donc pas la centaine de postes ; celle de Munich, pourrait délocaliser à l’étranger environ 250 salariés, bien qu'aucune décision définitive n'ait encore été prise.

S'adressant à Reuters, un porte-parole de Bosch, a déclaré : « Notre objectif est toujours de concevoir des mesures en concertation avec les représentants sociaux dans le but d'épuiser toutes les opportunités de maintien dans l'emploi… tout en pointant également vers des opportunités de nouvel emploi en dehors de l'entreprise. »



À LIRE. Pénurie de puces. Bosch investit 400 millions d'euros.



En réponse, Frank Sell, chef du comité d'entreprise de la division des solutions de mobilité de Bosch, a déclaré que « personne ne nie que le changement structurel chez Bosch nécessite de gros efforts. Mais la transformation doit être juste et se concentrer sur les travailleurs ».

Les syndicats en Allemagne et ailleurs ont averti que la transition vers la production de voitures électriques pourrait coûter des millions d'emplois si les travailleurs ne sont pas recyclés, avec une étude en mai estimant que 100 000 postes pourraient être perdus rien qu'en Allemagne.