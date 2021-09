"Bien évidemment nous devons réagir face à la baisse de la demande", a indiqué Volkmar Denner, patron de Bosch, interrogé sur un éventuel programme de suppressions d'emplois dans le contexte du ralentissement conjoncturel qui frappe notamment les constructeurs, premiers clients de Bosch.



"Le marché automobile évolue très faiblement, beaucoup moins bien qu'attendu il y a un an", a-t-il expliqué au quotidien Süddeutsche Zeitung, mardi 6 août 2019. "Ce n'est pas une bosse de courte durée, qui peut être rapidement rattrapée."



Le marché automobile mondial devrait se contracter cette année, selon plusieurs analystes. "En plus de la faiblesse du marché", le recul des ventes de moteurs diesel -- technologie tombée en défaveur auprès des clients après le scandale des moteurs truqués -- "nous touche particulièrement", ajoute-t-il. "Il y aura des répercussions sur les employés", surtout ceux d'usines spécialisées sur le Diesel, a-t-il déclaré.



Le recul marqué des ventes de voitures diesel a déjà coûté quelque 600 emplois sur les 15 000 travaillant sur cette motorisation en Allemagne, avait indiqué Bosch en janvier 2019, alors que des interdictions de circulation des plus vieux diesels sont désormais en vigueur dans plusieurs villes allemandes.



Bosch, non coté en Bourse, s'attend pour l'année à un chiffre d'affaires "seulement au niveau de l'année passée", quand il était de 77,9 milliards d'euros, explique M. Denner. Le groupe avait précédemment prévu une "légère hausse". "Nous ne pourrons pas atteindre le haut niveau de rentabilité" de 2018, a ajouté la patron, alors que Bosch avait indiqué en début d'année s'attendre à une marge de "près de 6%", contre 7% en 2018.



Son concurrent Continental, coté au Dax, a abaissé fin juillet ses objectifs financiers en raison de l'évolution du marché.