Après avoir renoncé à produire les cellules des batteries électriques classiques, Bosch annonce la conclusion d’un accord de partenariat avec le groupe suédois Powercell, afin de maîtriser l’élément clé de la pile à combustible, à savoir le stack, l’espace où sont empilées les cellules. « Nous entrons sur ce marché avec l’ambition d’accélérer la commercialisation des piles à hydrogène », souligne, président des solutions de mobilité au sein du groupe Bosch, avant de poursuivre : « Dans le domaine de la PAC, nous avons déjà un savoir-faire important et ce partenariat va encore le renforcer. Nous allons entrer dans le vif du sujet de la commercialisation ». L’horizon de 2022 est mis en avant pour une arrivée effective sur le marché.Le groupe mise sur un développement rapide et significatif de ces solutions technologiques. « Les objectifs européens ne sont atteignables qu'avec une électrification croissante des moteurs, et la pile à combustible y jouera un rôle décisif. D'ici 2030, on estime à 20% la part de l'hydrogène dans le parc mondial de voitures électriques », précise ainsi Stefan Hartung, tout en pointant notamment les opportunités sur le segment des VU et du PL.Le groupe insiste aussi sur la nécessité de s’appuyer sur de l’électricité « verte » pour garantir un impact environnemental à la fois vertueux et durable. Il n’élude pas le sujet du déploiement des infrastructures, encore limitées, en Allemagne aussi (60 stations distribuant de l’hydrogène). Enfin, il rappelle qu’il travaille déjà sur des piles à combustible stationnaires (technologie de pile à oxyde solide dite « SOFC »), par le biais d’un partenariat conclu avec Ceres Power.