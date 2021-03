En Occitanie, le couperet est tombé : Bosch, l'un des principaux employeurs de la région, a annoncé la suppression d’ici à quatre ans de 750 postes à l’usine de Rodez, sur 1 250 actifs aujourd’hui. « Nous allons réduire les équipes à 500 personnes d'ici à 2025 », a déclaré le président de Bosch France et Benelux, Heiko Carrie, jugeant la mesure « indispensable » dans le contexte actuel de crise.

La faute à la crise sanitaire et au diesel

Les effectifs seront réduits dès 2021. À la fin de l'année, le nombre de salariés baissera à

1 100, prévoit le dirigeant. Cette restructuration, assure le patron de Bosch France, « donne une vraie perspective pour le site et une stabilité nécessaire pour les années à venir. [...] Nous ne sommes plus dans une logique de fermeture de site ».



Si la crise sanitaire a précipité cette lourde décision, la faute incombe aussi à la chute des ventes de véhicules à moteur Diesel en France et en Europe. Le site industriel produit des injecteurs et des bougies. Et en 2002 il comptait encore 2 400 salariés. Selon le patron, il y aurait actuellement une surcapacité de production de 20 %. Bosch évoque donc « des adaptations nécessaires pour préparer l'avenir » tout en disant « réaffirmer sa volonté de maintenir l'activité industrielle du site de Rodez et d'éviter également “ les départs contraints ” par le biais de retraites anticipées et de départs volontaires ». Rien n’est vraiment précisé sur les formes que prendront ces suppressions d’emplois, privilégiant sans nul doute un temps pour négocier avec les partenaires sociaux.



Sur le dossier épineux du diesel, l’équipementier allemand poursuit en disant qu’« un redressement n'est pas attendu. Et les réflexions actuelles sur la future législation européenne en matière d'émissions augmentent l'incertitude ». Notons qu’en décembre 2020 Bosch avait évoqué l’arrêt un an après d’une ligne de production de colonnes de direction à assistance électronique qui concerne 75 employés sur 500 dans l’usine de Vendôme (Loir-et-Cher).

La CGT s'interroge sur la pérennité du site de Rodez

Au micro de France Bleu, Stéphane Puech, délégué CGT, s’interroge sur la pérennité du site de Rodez : « C’est à moyen terme la fermeture du site que prévoit la direction. Ils ne veulent pas qu'on en fasse partie des investissements de Bosch » en Europe de l’Est et en Allemagne concernant l’hydrogène. Ajoutant : « C'est à Rodez de trouver du boulot. On voit que pendant quatre ans ils n'en ont pas trouvé. On ne voit pas comment ils pourraient en trouver en deux ans, surtout avec 500 salariés sur le site ».