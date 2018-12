Après de larges discussions sur une éventuelle entrée en Bourse dans le cadre d’une réflexion approfondi sur ses financements, Bosch s’est finalement rétracté. L’équipementier automobile allemand aurait donc choisi de ne pas se faire coter selon des sources proches du dossier rapportées à Reuters.

La raison ? Préparer au mieux sa transition. En effet, ce rejet intervient alors que le groupe, l’un des plus grands fournisseurs auto au monde, est en train de se restructurer : étant très dépendant du moteur à combustion et en particulier du diesel, il réfléchit à la future organisation de ses activités autour des véhicules électriques et autonomes.



Car d’après les dires de ses sources, le basculement de la production au profit de ces nouvelles générations de motorisation et autres composants nécessiterait plusieurs milliards d’euros d’investissement sur plusieurs années.



Quelques jours auparavant, Bosch avait déclaré qu’il fallait s’attendre à ce que la production mondiale de voitures en 2019 pourrait stagner et rester au même niveau que celui de 2018. Il évoquait aussi un possible ralentissement de diesels en Europe. Malgré cela, le groupe vise tout de même une croissance plus importante que le marché.