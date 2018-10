Les banques et les assureurs sont bien décidés à affirmer leur position sur le marché automobile en misant sur le développement des offres locatives. A l’image des rapprochements initiés entre Banque Populaire et Caisse d'Epargne avec Natixis Car Lease, et plus récemment Macif et LeasePlan ou encore Matmut avec Arval, c’est désormais Boursorama qui entend surfer sur ce mode de consommation. La filiale de la Société Générale s’est naturellement rapprochée d’ALD Automotive (autre filiale du groupe) pour lancer auprès de ses clients une offre de location longue durée 100 % en ligne.

« Disponible dans le Boursoshop, la e-boutique privée de Boursorama accessible via l’espace personnel du client, la plateforme « Leasing Auto avec Boursorama Banque » offre aux clients Boursorama un parcours 100 % digital pour souscrire et gérer leur contrat de location longue durée. Moins de 15 minutes sont nécessaires pour effectuer une demande de souscription intégralement en ligne », présente Boursorama, qui précise que le client peut spécifier ses besoins en termes de durée, kilométrage et services associés (entretien, maintenance, pneumatique…). Ces derniers peuvent suivre leur contrat via l’application MonLeasing développée par ALD Automotive.

La plateforme « Leasing Auto » revendique un catalogue de 30 marques et plus de 8 500 versions de véhicules disponibles.

Pour ALD Automotive, ce partenariat conforte ses ambitions auprès des particuliers.