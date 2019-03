Potentiel de développement et solidité financière

Accompagner 150 PME automobile

« Collectif », « solidarité », « proximité »... Ces fondamentaux ou préceptes, toujours très en vogue dans le sport de haut niveau, représentent également des facteurs de réussite dans le monde de l’entreprise. C’est en tout cas la conviction affichée par La Banque publique d'investissement (Bpifrance) et la Plateforme automobile (PFA ). Les deux institutions ont lancé« Ces entreprises, qui sont aujourd’hui des pépites, nous souhaitons en faire des champions, annonce Luc Chatel, président de la Plateforme automobile. La solidarité intrafilière est nécessaire si nous voulons relever les défis des véhicules connectés et autonomes, l’électromobilité, les changements dans l’usage de l’automobile, et ce dans un environnement qui s’est durci en un an. Nous devons miser sur l’innovation et la compétitivité pour répondre à ces enjeux ».Pour cette première promotion « Trajectoire PME-ETI », vingt-quatre sociétés, principalement issues des secteurs de l’industrie et de l’énergie*, ont été sélectionnées sur la base de trois principaux critères :. Durant 24 mois, ces entreprises vont bénéficier d’un programme co-construit par la PFA et Bpifrance mixant séquences collectives et individuelles. Celui-ci comprend un diagnostic initial à 360°, huit séminaires et ateliers permettant de décrypter les tendances de la filière automobile, des mises en relation avec des acteurs reconnus de l’automobile et d’autres filières d’excellence industrielle ainsi que l’intégration à la communauté nationale des accélérateurs PME-ETI.« Il est indispensable d’être solidaire, de créer du lien entre les entreprises du secteur mais aussi de favoriser un mouvement de retour à plus de proximité et de dialogue avec nos clients. Notre rôle est également de les accompagner, aussi bien sur le plan technologique qu’à l’international », juge Patrick Koller, directeur général de Faurecia et parrain de la première promotion. Le développement à l’international constitue en effet un des objectifs premiers de ce programme. « Nous devons préparer ces PME à la mondialisation afin d’accompagner les constructeurs et les grands équipementiers dans leurs développements et projets internationaux », souligne Luc Chatel.Après avoir déjà pris part à un premier programme d’accélérateur « généraliste », la société Haffner Energy, spécialisée dans la valorisation énergétique de biomasse, a été sélectionnée pour intégrer la première promotion consacrée à la filière automobile. « Nous assistons à des changements considérables dans le secteur automobile qui nécessitent de faire appel à des savoir-faire différents. Le premier programme auquel nous avons pris part nous a permis de repenser notre stratégie, notre culture d’entreprise, nos outils de fonctionnement et surtout d’oser faire des choses que l’on n’envisageait pas, à l’image de la levée de fonds que nous venons de lancer », rapporte Philippe Haffner, président de la société.Au total, la PFA et Bpifrance se fixent pour objectif. Cet accélérateur d’entreprise dispose d’un(1M€ chacun pour Faurecia, Plastic Omnium, Valeo et Michelin et 500 000€ par PSA et Renault), et*Les 24 entreprises sélectionnées : Adduxi, Auge microtechnic group, Bronze alu, Clufix, Coretec, Delfingen, Dourdin, Eco Technilin, Erpro Group, Exiativ, GMD Plastic & Leather Systems, groupe AIM, groupe Ceri, groupe GPA, Haffner Energy, Link’Alia, Mithieux, Niort Frères, Plastitek, Préciforge, Saint Jean Industries, Sasic, Setforge, Streit groupe.