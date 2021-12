Cinquième plus gros distributeur Mercedes-Benz en France en 2019, BPM Group va marquer une nouvelle étape de son développement avec l’acquisition de la société Monaco Luxury. L’opération a été notifiée sur le site de l’Autorité de la concurrence et devrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Elle porte sur le rachat des showrooms des marques Mercedes-Benz, Smart, Bentley, McLaren, Aston Martin, Ferrari, Pininfarina et Rolls-Royce situés à Monaco (le groupe fut aussi distributeur Bugatti). Ces affaires représentent un volume de vente de 2 000 voitures (neuves et d’occasion) et un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. Monaco Luxury dénombre sept showrooms, mais aussi quatre ateliers d’entretien et réparation.



Prestige Auto et maintenant les marques de luxe

Après avoir acté en début d’année le rachat de la société Prestige Automobiles (Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo et Suzuki en région Centre), l’entité dirigée par Patrick Bornhauser opère donc un tournant en prenant position dans l’univers des marques automobiles de luxe. Principalement implanté en région Centre et dans l’ouest de la France, le groupe ouvre également une nouvelle plaque géographique à Monaco.



BPM Group se rapproche du top 10

Pointé à la 18e place de notre classement des 100 premiers distributeurs automobiles en France, BPM Group devait ainsi se rapprocher du top 10, ainsi que de la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires. En 2019, il avait engrangé un CA de 750 millions d’euros, après avoir commercialisé 12 250 voitures neuves et 10 038 occasions. Il opère dans le secteur de l'automobile (11 marques actuellement), du poids lourd (Mercedes-Benz, Fuso), des travaux publics (Sami TP) et du deux-roues (Ducati, Indian).