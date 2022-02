"Si des droits de douane sont imposés (...), l'intégralité de notre business au Royaume-Uni et en Europe ne sera plus rentable. Nous avons prouvé notre bonne volonté en présentant le nouveau Juke, en investissant dans une nouvelle ligne de production pour le Qashqai... Mais encore une fois, si des droits de douane sont imposés, le business ne sera plus rentable, c'est ce que tout le monde doit bien comprendre.”

L'industrie auto en plein doute depuis le Brexit

Akio Toyoda, PDG de Toyota, est aussi le représentant de la Jama, l'association des constructeurs japonais d'automobiles. Cosignant avec Georges Gillespie, son homologue pour le compte de l'industrie britannique (SMMT), il a fait savoir la chose suivante : “SMMT et Jama se félicitent que soient entamées des négociations historiques de libre-échange entre les gouvernements japonais et britanniques (...). SMMT et Jama pensent que la conclusion d'un nouvel accord de libre-échange entre les deux pays, basé sur les termes de l'accord commercial entre le Japon et l'Union européenne, et son application immédiate après la période de transition.”Un communiqué qui tombe à point nommé après qu'Ashwani Gupta, le directeur général délégué de Nissan, eut agité le chiffon rouge devant la caméra de la BBC. Répondant à une interview, il avait été tout à fait clair. Après avoir rappelé que l'usine de Sunderland , au Royaume-Uni, est “l'une de nos usines les plus efficaces”, il avait mis en garde le gouvernement anglais contre toute tentation d'un Brexit sans accord :

La SMMT et l'ensemble des marques automobiles qui opèrent et construisent au Royaume-Uni se battent depuis les prémices du Brexit pour que le secteur automobile ne soit pas frappé par des taxes supplémentaires. Certains, comme Jaguar Land Rover, seraient sans doute prêts à fermer leurs usines britanniques en cas de sortie du Royaume-Uni du giron européen sans accord.