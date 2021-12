Le plan de sauvegarde de l’emploi a été signé à l'unanimité par la direction de Bridgestone France et les sept syndicats le 12 février 2021. Ce PSE prévoit des mesures favorisant les départs anticipés et les préretraites, un congé de reclassement, des indemnités supra-légales de départ ainsi que des mesures d’aides au reclassement interne et externe : aides à la mobilité géographique, aides à la formation et aides à la création d’entreprise. Le comité social et économique (CSE), l'instance de représentation du personnel, rendra son avis

le 26 février prochain, ce qui marquera la fin de la procédure d’information-consultation. Le plan sera enfin soumis pour validation à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Le site industriel de Béthune (Nord) comprend 863 salariés.



Près de 5 mois de négociations entre la direction et les syndicats

Pour Philippe Burnage, président de Bridgestone France, cet accord constitue

« l’aboutissement d’un processus de négociation qui a duré 4 mois. Nous sommes parvenus avec les organisations syndicales à un accord permettant d’offrir aux salariés un accompagnement personnalisé. Les mesures définies permettront de répondre au maximum de situations individuelles et d’accompagner les projets de reconversion ».

Bridgestone poursuit parallèlement ses recherches de solutions de reclassements internes et externes ainsi que sa recherche de solutions industrielles pour le site et le territoire. Stéphane Ducrocq, l’avocat de l’intersyndicale, avait évoqué « des mesures jamais pratiquées en France. On a obtenu le maximum de ce qu’on pouvait avoir ».



En novembre 2020, l’équipementier Bridgestone informait qu’il rejetait les scénarios proposés visant à maintenir une partie de l'activité sur son site industriel de Béthune, confirmant ainsi son départ. Depuis, les échanges et les négociations allaient bon train entre la direction du groupe japonais et les représentants des organisations syndicales. Fin décembre, un communiqué informait que “Bridgestone France et la majorité des organisations syndicales représentatives ont entériné ce jour (...) un premier ensemble de mesures sociales d'accompagnement relatives au projet de cessation d'activité du site de Béthune”. Plus de 131 salariés sur les 863 avaient bénéficié du dispositif de départs anticipés,

dont 33 donnant lieu à un poste en CDI.



