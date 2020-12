[Article mis à jour le 20 octobre 2020]



La ministre déléguée chargée de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, avait laissé entendre, lundi 12 octobre 2020 sur le plateau de LCP, que l'Etat était « prêt à investir » aux côtés de l'équipementier japonais Bridgestone pour sauvegarder l'activité et l'emploi dans son unité de production de Béthune. « Il n’y a aucun doute sur le fait que si on avait la capacité à trouver un équilibre avec Bridgestone, on mettrait de l’argent. Investir aujourd’hui pour relocaliser des productions, c’est ce que nous faisons ». Lors d'un point presse organisé une semaine plus tard, la ministre a présenté un scénario au manufacturier pour éviter une fermeture de ce site du nord de la France : poursuivre la production de pneus à Béthune en conservant plus de la moitié des salariés. Ce projet industriel prévoit une production sur place de 3 millions de pneus de qualité supérieure et éviterait plus de la moitié des 843 licenciements annoncés. Il suppose une restructuration, soit 100 millions d'euros d'investissement et de 25 à 40% de gains de productivité. Ce scénario porterait sur la "suppression de 300 à 400 emplois, soit 460 à 560 emplois maintenus", a précisé Agnès Pannier-Runacher.

Réduire la surcapacité de production

Bridgestone a annoncé, le 16 septembre 2020, lors d’une réunion extraordinaire du comité social et économique, qu’il envisageait « la cessation totale et définitive de l’activité de l’usine de Béthune ». Le manufacturier japonais considère qu’il s’agit de « la seule option qui permettrait de sauvegarder la compétitivité des opérations de Bridgestone en Europe ». Et de préciser : « Compte tenu des évolutions à long terme de l’industrie du véhicule de tourisme en Europe, Bridgestone doit envisager des mesures structurelles pour réduire sa surcapacité de production et améliorer son efficacité opérationnelle. »



Les ministres Agnès Pannier-Runacher (Industrie) et Elisabeth Borne (Travail) se sont rendues à Béthune le 21 septembre 2020 pour s'entretenir avec les élus locaux et les représentants des salariés. « Les dirigeants de Bridgestone nous ont dit qu'ils avaient examiné un certain nombre de scénarios, nous voulons les contre-expertiser », a déclaré Agnès Pannier-Runacher à la sortie d'une réunion de crise. Le gouvernement va « mandater un cabinet de conseil, Accenture », dont le travail « permettra non seulement de regarder ces scénarios, mais également (...) de soumettre des scénarios alternatifs autour de cette technologie du pneu », a précisé la Ministre.

La reprise du site de Béthune par des concurrents envisagée

« Après l’annonce de ce projet difficile, notre responsabilité est de trouver des solutions pour favoriser le maintien ou le retour dans l’emploi du plus grand nombre de salariés tant par la recherche de solutions pour le site et le territoire que par la définition des mesures sociales, a déclaré Laurent Dartoux, président de Bridgestone EMIA, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue le 21 septembre. Nous ne laisserons aucun salarié sans emploi ou sans accompagnement adapté et personnalisé ». Dans un communiqué, le groupe précise qu'il « se mobilisera ainsi que l’ensemble de ses réseaux et partenaires pour rechercher des entreprises susceptibles d'être intéressées par une reprise totale ou partielle du site et des employés ou pour développer des projets permettant de créer de nouvelles activités dans la région. Bridgestone a également mandaté le cabinet BPI à cette fin. Près de 600 entreprises seront contactées dans les prochaines semaines. Bridgestone s’engage également à soutenir la mise en oeuvre des solutions qui pourraient être suscitées par cette démarche, y compris la reprise du site par des concurrents ».

863 salariés concernés par la fermeture du site

Cette fermeture concerne 863 employés. Bridgestone annonce qu’il « s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour définir un plan d’accompagnement adapté à chaque employé ». En complément des mesures de préretraite, il entend « encourager le reclassement interne des salariés au sein des autres activités de Bridgestone en France et favoriser le reclassement externe ». Le groupe souhaite également « limiter autant que possible les impacts de son projet sur la région, en mettant en œuvre un plan de revitalisation ambitieux pour l'emploi » : « L'entreprise s'est engagée à proposer un programme de reclassement externe dédié et à rechercher activement un repreneur pour le site. »



« La cessation d’activité de l’usine de Béthune est un projet que nous ne prenons pas à la légère. Malheureusement, il n’existe pas d’alternative qui nous permettrait de surmonter les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en Europe. Cette étape est nécessaire pour pérenniser les activités de Bridgestone à long terme, a déclaré Laurent Dartoux, PDG et président de Bridgestone EMEA. Nous sommes pleinement conscients des conséquences de cette annonce, notamment sur le quotidien des employés et de leurs familles. Ce projet n'est pas révélateur de l'engagement des employés, ni de leurs nombreuses années de travail à fournir des produits de grande qualité à nos clients. Il résulte directement d'une évolution du marché à laquelle Bridgestone doit faire face. »

Un marché du pneu en repli en Europe

Selon les données publiées par l'Association européenne des fabricants de pneus et de caoutchouc (ETRMA), les ventes de pneumatiques pour les véhicules de tourisme, camionnettes, 4x4 et autres SUV (TC4) ont chuté de 22 % au premier semestre 2020 en Europe, à 83 millions d’unités. Pour les camions, le marché accuse une baisse de 14 % sur les six premiers mois, à 5,1 millions de pneus. Le marché européen du pneumatique avait déjà reculé en 2019.



L’usine « la moins performante en Europe », selon Bridgestone

« Depuis plus d’une dizaine d’années, le volume de ce marché reste stable (croissance annuelle moyenne inférieure à 1 %), tandis que la concurrence de marques asiatiques à bas coûts s’intensifie ; leur part de marché est passée de 6 à 25 % entre 2000 et 2018, expose le groupe. Ces tendances entraînent une pression sur les prix et une surcapacité de production sur le marché, en particulier sur le segment LRD (jantes de dimensions inférieures à 18 pouces), affectant directement les résultats et la compétitivité de Bridgestone en Europe. » Le groupe rapporte enfin que son usine de Béthune « est la moins performante parmi toutes les usines européennes de Bridgestone ».



« Aujourd'hui, les pneumatiques que l'on produit dans cette boutique n'ont pas de valeur ajoutée, on produit quasiment à perte, déplore Christian Duchateau, délégué CGT. On est asséché depuis des années mais on a un savoir-faire, on a été capable par le passé de développer de nouvelles technologies, mais il faut nous donner les moyens d'avancer ».



Ce projet ne sera pas effectif avant le deuxième trimestre de 2021. Bridgestone indique, par ailleurs, qu’il restera implanté sur le territoire français à travers sa filiale commerciale et son réseau de distribution, qui représentent environ 3 500 salariés en France.



L’Etat et les Hauts-de-France contestent la décision

Suite à l'annone de la fermeture de l'usine Bridgestone de Béthune, la réaction du ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ne s'est pas fait attendre. Ce dernier a fustigé une décision « révoltante » de Bridgestone et assuré que « le gouvernement allait se battre pour tenter de développer une autre activité avec des pneus plus larges que ceux produits actuellement sur le site. Et, si jamais nous n'arrivons pas à cette solution-là, nous nous battrons pour trouver des solutions de réindustrialisation du site pour qu'il y ait, pour chaque ouvrier, une solution cohérente et acceptable ».



Par voie de communiqué, Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l’industrie, et Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, ont dénoncé cette annonce, contestant « sa brutalité, sa pertinence et ses fondements ». Ils demandent notamment que « soient ouverts et analysés en détail l’ensemble des scénarios alternatifs à la fermeture du site, en tenant compte des possibilités offertes par les plans de relance national et régional ». L’Etat et la région rappellent par ailleurs que le groupe japonais a « largement désinvesti l’usine de Béthune depuis de nombreuses années, en faveur de ses autres sites européens, entraînant mécaniquement un déficit de compétitivité, et qu’au surplus, il a alloué au site des produits à faible marges, dont le marché est en déclin continu. »