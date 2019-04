Bridgestone Europe NV/SA, filiale de Bridgestone Corporation EMEA, annonce la finalisation du rachat de TomTom Telematics, premier fournisseur européen de solutions digitales de gestion de flottes, pour la somme de 910 millions d’euros.Annoncée le 22 janvier 2019, l'acquisition a désormais franchi toutes les étapes nécessaires à sa validité : l'approbation des autorités réglementaires, l'autorisation des actionnaires de TomTom et l'aval du Comité d'entreprise de TomTom.Ce rachat s’inscrit dans la droite ligne des précédentes initiatives entreprises par Bridgestone pour renforcer ses capacités digitales. Numéro un européen d’un secteur affichant une croissance à deux chiffres, TomTom Telematics s'intègre parfaitement dans la stratégie de Bridgestone et renforce l'empreinte du géant japonais dans le domaine des solutions de mobilité dédiées à l’optimisation de la gestion des flottes., président de Bridgestone EMEA et vice-président exécutif du groupe Bridgestone, explique que « cette transaction marque une étape clé de la transformation de Bridgestone, qui entend ainsi élargir son activité pour devenir leader en solutions de mobilité », faisant directement écho aux discours tenus paretau sein du groupe Michelin.« Face à une demande croissante de solutions de mobilité pour la gestion de flottes, les gestionnaires de parcs automobiles ont plus que jamais besoin d'un partenaire fiable et innovant, à même de les accompagner. Ils espèrent ainsi maximiser leurs performances et leur rentabilité par une augmentation de leur productivité et une réduction du coût total d’acquisition. Ensemble, Bridgestone et TomTom Telematics disposent désormais des outils, des connaissances et de l’expérience nécessaires pour répondre à cette demande », ajoute Paolo Ferrari par voie de communiqué.