Après la signature d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) le 12 février dernier, l’usine de pneumatiques Bridgestone doit fermer le 3 mai. Dans un communiqué commun, Bridgestone France et SIG, une filiale du logisticien nordiste Log’s, ont annoncé avoir signé le 20 avril un « accord pour l’acquisition et l’aménagement industriel de l’intégralité du site de Béthune » en vue d'y accueillir « divers projets et ainsi créer un pôle industriel multi-technologies ».Selon l’accord, SIG doit reprendre le site « pour un montant symbolique » afin de permettre de « soutenir la reprise et la réindustrialisation du site », alors queÀ LIRE. Fermeture Bridgestone Béthune : les premières mesures sociales Le groupe japonais Bridgestone, qui avait refusé en novembre 2020 la proposition formulée par le Gouvernement visant à maintenir une partie de son activité sur le site, s’engage à « participer aux investissements d’aménagement aux côtés de SIG », tandis que le groupe Log’s promet d’utiliser « une partie du site pour développer ses propres activités logistiques à l’horizon 2022 ».et des arbitrages sont attendus mi-2022 dans le but de créer « plusieurs centaines d’emplois » logistiques mais aussi industriels, notamment des activités de reconditionnement et de recyclage liées aux pneumatiques. Si le projet logistique entend générer 300 emplois, les autres activités de production pourraient à terme occuper 80 % du site.