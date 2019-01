Lors de ses vœux à la presse,a tenu à rassurer ses interlocuteurs en soulignant qu’il y avait « un pilote dans l’avion » au sein du groupe Renault, faisant clairement référence à la gouvernance provisoire instaurée depuis le placement en garde à vue deau Japon, le 19 novembre 2018 : « Il y a un pilote dans l'avion, c'est la gouvernance provisoire actuelle, et l'Etat actionnaire joue pleinement son rôle pour veiller à ce que l'entreprise se porte bien et pour que la pérennité de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi soit garantie ».Cette gouvernance provisoire est bicéphale et incombe àet, que Bruno Le Maire déclare rencontrer régulièrement, évoquant un suivi quotidien du dossier Renault et de l’alliance.« Ce qui compte le plus à mes yeux, c'est que cette entreprise se porte bien et que les salariés soient rassurés », a encore ajouté Bruno Le Maire.(avec AFP)