Jean-Dominique Senard, président de Renault, avait indiqué que le successeur de Thierry Bolloré à la direction générale du groupe ne serait pas nécessairement français, la secrétaire d’état Agnès Pannier-Runacher ayant même renchéri en citant en exemple la nomination du canadien Ben Smith à la tête du groupe Air France-KLM. Cette fois, c’est Bruno Le Maire, ministre de l'Economie et des Finances, qui a dit dimanche 17 novembre 2019, lors d'un passage sur BFM, souhaiter qu’un professionnel de l'automobile soit le prochain directeur général de Renault, précisant que le choix n'était pas encore arrêté.

Au moins trois pistes fiables

Plusieurs noms de candidats possibles ont été évoqués dans des médias. En interne, Clotilde Delbos, directrice financière de Renault, qui assure l’intérim de Thierry Bolloré depuis son éviction, aurait notamment présenté sa candidature. Le patron de Seat, l'Italien Luca de Meo, revient avec insistance. Ce « kid de Sergio Marchionne » a notamment été l’un des principaux acteurs de la saga de la Fiat 500, sur laquelle il revient d’ailleurs dans un livre intitulé « De 0 à 500 ». Au sein du groupe Volkswagen, il a su trouver sa place dans un contexte culturel très différent et avec Seat, il fait montre de toute son influence de manager, car la « petite » marque grandit et gagne en influence. On parle aussi de Didier Leroy, qui vient d’atteindre le sommet du groupe Toyota. Il avait déjà été contacté au moment de l’arrestation de Carlos Ghosn et avait déjà décliné. Par ailleurs, Patrick Koller, président de Faurecia, est aussi cité, son récent bilan plaidant pour lui. D’autres noms plus périphériques à l’automobile sont aussi évoqués.

« Il y a aujourd'hui la recherche d'un directeur général. Ensuite, le président de Renault, Jean-Dominique Senard, à qui nous faisons une fois encore toute confiance, choisira (...). Et ensuite, l'Etat français comme actionnaire exprimera son avis », rappelle Bruno Le Maire.

