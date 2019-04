« Parce qu’il n’y a pas qu’un seul budget », selon Didier Bollecker, président de l’Automobile club association (ACA), toutes les dépenses allouées aux véhicules des Français ont augmenté en 2018, dépassant même le taux d’inflation général de 1,8%, à quelques exceptions près. Détenir un véhicule diesel ou à essence a coûté plus cher l’année passée jusqu’à 12,7% selon les véhicules étudiés dans le cadre de l’étude annuelle « Le Budget de l’automobiliste » de l’ACA. Cette dernière estime et rappelle d’ailleurs que « l’automobiliste est le consommateur le plus taxé » avec 74 milliards d’euros (somme de l’ensemble des taxes acquittées par les usagers de la route par an).

« La voiture continue d’assurer l’essentiel des besoins de déplacements des ménages français : 7 salariés sur 10 en a besoin pour aller travailler », souligne le président de l’association.

Comme d’habitude, tout a été décortiqué, du poste carburant en passant par l’entretien, le garage, les péages, etc. Mais avant de découvrir les budgets 2018 (infographies ci-contre) concernant les cinq modèles de référence avec lesquels roulent les automobilistes comme la Renault Clio essence et diesel, la Peugeot 308 diesel, la Dacia Logan diesel, la Toyota Prius hybride (électrique et essence) et la Renault Zoé, Didier Bollecker a tenu à détailler les différentes augmentations observées.

La faute à l'entretien et au carburant

La première raison à ces hausses trouve son origine dans les prix catalogues. Alors qu’ils sont restés stables, les automobilistes français ont opté pour des finitions supérieures qu’à l’accoutumée, voire jusqu’à s’emparer de la plus haute (de 11 à 16% d'augmentation). Un changement qui impacte en premier plan le poste achat-reprise.



La deuxième raison, et non des moindres, est liée directement à l’envolée des carburants hors taxes, soit de 15,4% pour le SP95 et 22,5% pour le gazole. Mais « un délire fiscal » a particulièrement interpellé le président de l’ACA qui parle d’une hausse de 3 à 7 fois l’inflation (6% pour le super et 12,9% pour le gazole). Rappelons que le mouvement des gilets jaunes est né de cette exaspération…



Les deux derniers points que l’association a soulevés résident dans les dépenses d’entretien qui ont bondi de 3,4 à 3,8% suivant les marques et dans les primes d’assurance qui ont progressé de 2,5% à modèle égal. Le péage autoroutier et le garage de la voiture restent quant à eux, en dessous de l’inflation, soit respectivement +1,36% et +1,57%.



Voici les budgets 2018 des voitures de référence (cliquez sur la première infographie pour lancer le diaporama ou consultez-les isolement) :

1ère approche de l'électrique avec la Renault Zoé

L'ACA a tenté une première approche chiffrée du budget annuel d'une Renault Zoé 100% électrique en LLD. Rouler en électrique s'avère plus cher qu'en thermique : +26% pour le kilomètre parcouru. Voici le budget de la Renault Zoé (location mensuelle de 99 euros sur 37 mois et 22 500 km) :

Loyer du châssis : 1 805 euros

Loyer de la batterie : 478 euros

Installation d'une prise à domicile : 150 euros

Assurance : 600 euros

Consommation électrique : 300 euros

Entretien : 120 euros

Garage du véhicule : 593 euros

Péage : 170 euros

Total du budget : 4 216 euros pour le parcours maximum de 7 500 km annuel autorisé par le contrat, le coût TTC au kilomètre s'établit à 0,562 euros.