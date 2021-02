Temps et sécurité, voici les maîtres mots de By My Car concernant son offre après-vente au sein de son réseau. En effet, l’un des plus importants distributeurs automobiles de France souhaite faire gagner du temps à ses clients particuliers et professionnels, mais aussi leur proposer un environnement sécurisé lors des prestations d’entretien. Deux services ont donc vu le jour.

Service sans contact

Le premier concerne le 100 % sans contact. Ce service permet à la clientèle de déposer et de récupérer sa voiture quand elle le souhaite dans l'un des 53 sites du groupe. Ces derniers ont installé une borne interactive équipée de casiers blindés permettant d’accueillir les clés d'un véhicule pour l’entretien, et même celles d’un véhicule de remplacement sur demande. Les automobilistes qui souhaiteront utiliser ce service gratuit et disponible 24 h/24 et 7 j/7 devront simplement enregistrer un créneau de dépôt et de restitution sur le site web de By My Car, puis effectuer le paiement en ligne. Un SMS et un code confidentiel sont envoyés à la fin de chaque intervention.

18 ateliers mobiles By My Car

L’atelier mobile By My Car est la seconde nouveauté. Le premier objectif est d’optimiser le temps d’immobilisation des véhicules. Le distributeur a déployé début février 2021 une flotte de 18 ateliers mobiles à proximité des concessions, prenant en charge les prestations d‘entretien et de réparation directement sur le site des entreprises ou au domicile du particulier.

« Pour les entreprises clientes du groupe, l’atelier mobile permet d’optimiser les coûts de déplacement et d’assurer une efficacité globale de leurs véhicules, qui sont avant tout des outils de travail », précise l'opérateur.

Cinq prestations sont proposées : l’entretien selon les normes constructeurs, le changement des pneumatiques, le remplacement du pare-brise et la réparation d’impact, l’entretien de la climatisation et le changement de la batterie.



Selon Carlos Gomes, directeur général du groupe By My Car, « l’avènement de ces deux nouveaux services s’inscrit dans notre volonté d’accompagner de plus en plus nos clients automobilistes dans leur mobilité en leur proposant des solutions simples en termes d’économie de temps, d’argent et d’efforts. De plus, ces services minimisent les contacts, ce qui est en phase avec le contexte sanitaire actuel. »