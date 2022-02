Christophe Pineau a rejoint le groupe de distribution By My Car au poste de directeur de la stratégie et de la mobilité. Parallèlement, il devient également président de la société de VTC Marcel, rachetée par Ascom Invest fin 2020, la holding de Jean-Louis Mosca (président de By My Car), et de la structure de transformation digitale du groupe, IT Automotive.



Une contribution au plan « Push to Pass » de PSA

Fort de ses 21 années passées dans le secteur automobile, Christophe Pineau possède une double expertise, dans le domaine de la stratégie et du business development d’une part, ainsi que dans le domaine de l'ingénierie et de la performance industrielle, d’autre part. Il a dirigé les coopérations et partenariats ainsi que le plan stratégique « Push to Pass » de PSA (Stellantis désormais) de 2016 à 2020. Il a contribué à la croissance du constructeur au travers notamment de l’acquisition d’Opel, de la création de plusieurs coentreprises et de la préparation de la fusion PSA-FCA. Christophe Pineau a également dirigé des projets industriels et des lancements de production en Europe et en Asie, piloté le schéma directeur, la stratégie industrielle du groupe, ainsi que son plan de performance.



« Je suis particulièrement heureux que notre vision stratégique ait donné à Christophe l’envie de nous rejoindre et de prendre part à notre projet ambitieux. Sa personnalité et son expertise stratégique du secteur automobile, notamment sur des problématiques liées à la mobilité, nous permettront d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés », commente Carlos Gomes, directeur général du groupe By My Car, qu’il a rejoint en 2020 en provenance également du groupe PSA.



En 2019, By my Car a dégagé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros et commercialisé

44 500 voitures neuves et 38 600 occasions (52 000 VN en 2020). Le groupe se fixe pour ambition de dépasser la barre des 2 milliards d’euros de CA dès 2021.