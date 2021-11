Investissements, recrutement, offre de services,... Depuis l’arrivée de Carlos Gomes aux commandes du groupe By My Car en juillet 2020, les actions ne cessent de s’enchaîner et l'actualité est riche. Conformément à son plan de bataille pour se développer à l’international et après sa récente implantation à Milan, en Italie, le distributeur passe la frontière et met un pied sur le marché auto espagnol par l’intermédiaire des marques du groupe français Renault. En effet, le constructeur a donné son entière confiance à By My Car pour reprendre sa succursale barcelonaise, une opération qui s’inscrit dans la continuité d’un partenariat en France entre les deux entités vieux de 10 ans.

By My Car à l'heure espagnole avec 5 concessions

Le distributeur pilotera ainsi cinq concessions des marques Renault, Dacia et Alpine implantées dans la capitale espagnole, lesquelles génèrent un total de 90 millions d’euros de chiffre d’affaires en appui d’un volume de vente annuel de 4 300 véhicules neufs et de 1 300 véhicules d’occasion. La plaque du Losange est également animée par 150 collaborateurs. Ces sites s’ajoutent aux 90 que compte By My Car en France (plus de 80 000 véhicules vendus chaque année et 19 marques), le premier opérateur français au classement européen.



Carlos Gomes, directeur général By My Car Group, se dit « heureux de poursuivre le partenariat de qualité (développé) avec le groupe Renault en Espagne. Barcelone, ville palpitante et innovante qui a tant marqué l’esprit des européens ces dernières années, est le scénario idéal à la fois pour le plan Renaulution et pour la feuille de route stratégique de By My Car autour de la nouvelle mobilité automobile ». De son côté, Sébastien Guigues, directeur général Renault et Alpine Ibéria, souligne que « By My Car est le meilleur partenaire que nous ayons pu trouver. Son expérience et ses performances alliées à notre plan produits offensif, permettront à Renault de reconquérir le cœur des Catalans dans la nouvelle ère de l’électrification ».