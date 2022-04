Comme nous l’avait révélé Carlos Gomes, directeur général du groupe By My Car, en septembre dernier, le distributeur exploite à Nice un pop-up store Mercedes-Benz. Cette « boutique de mobilité connectée » a ouvert ses portes le 27 mars 2022 au cœur du centre commercial CAP 3000, situé à Saint-Laurent-du-Var, près de l’aéroport Nice Côte d’Azur. Le groupe de distribution a signé un bail de trois ans pour exploiter cet espace commercial d’une superficie de 120 m2.

Une vitrine digitale et de vente

Ouverte 7 jours sur 7, la vitrine est animée par 4 à 5 vendeurs de la plaque By My Car Côte d'Azur. Celle-ci expose deux modèles et fait la part belle à la gamme électrique EQ et au digital. Les visiteurs peuvent prendre en main les modèles grâce à un centre d’essais de sept véhicules, configurer et acheter directement en ligne leur Mercedes-Benz via les tablettes mises à disposition. Pour le groupe de distribution, qui envisage de commercialiser 120 voitures neuves sur une année pleine au sein de ce pop-up store, il s’agit véritablement d’un espace consacré au commerce. L’opérateur s’appuiera sur cette boutique pour promouvoir et expliquer l’offre d’abonnement sans apport et sans engagement, qui sera déployée en avril. Il y présente également la collection de prêt à porter et accessoires Mercedes 2021-2022.

La plaque Mercedes-Benz By My Car Côte d'Azur, qui repose sur trois concessions (Nice, Cannes et Villeneuve-Loubet), représente un volume de 1 300 véhicules neufs par an. Le groupe de distribution avait repris ces affaires en 2016 au constructeur allemand.



