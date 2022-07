Un mois après l'invasion de l’Ukraine par la Russie, la production et le transport de pièces essentielles dans l’industrie automobile qui demandent beaucoup de main-d'œuvre est très ralentie. Plusieurs usines d'assemblage européennes sont paralysées en conséquence. Alors que l’Ukraine plie sous les bombes russes, le secteur songe donc à réorganiser son outil industriel. Et, le Maroc attire. À l’image, par exemple, de quelques équipementiers internationaux qui devraient investir prochainement sur les terres marocaines pour y implanter de nouvelles usines.

Les équipementiers autos vont investir 160 millions d'euros au Maroc

En effet, selon l’AFP, le gouvernement marocain a signé huit conventions d’investissement avec 5 grandes entreprises le 24 mars 2022 à Rabat, lesquelles atteindront un montant global de 1,7 milliard de dirhams, soit 160 millions d'euros, et permettront la création de 12 000 emplois directs au Maroc. Ces partenariats portent principalement sur le câblage électrique et la nouvelle technologie.

Rappelons que grâce à une politique fiscale et douanière incitative, le Royaume a fortement misé au cours de la dernière décennie sur l'industrie automobile, devenu le premier secteur exportateur du pays, avec l'implantation d'usines géantes de l’alliance Renault-Nissan en 2012 et 2019 et du groupe Stellantis (PSA-FCA).



Dans le détail, le 11e équipementier mondial, le groupe japonais Yazaki, va construire un nouveau site industriel dédié à la production de câblages électriques à Meknès et va étendre ses unités de Kénitra et de Tanger, pour un investissement total de 751 millions de dirhams, soit environ 70 millions d'euros. Avec, à la clé, une promesse de 6 300 postes créés. Celui-ci opère dans l’automobile dans l’ouest de l’Ukraine et a pour clients principaux BMW ou Jaguar Land Rover.

À Tanger toujours, l'Allemand Stahlschmidt va également construire une usine de câbles et de systèmes de déverrouillage, et l'Américain TE Connectivity, une usine de moulage et d'assemblage de connecteurs. La ville accueillera aussi les activités du groupe américain, Lear, 9e équipementier mondial, puisqu’il y construira une usine de terminaux et de connecteurs, en complément d'une autre à Meknès pour y produire des câbles. L'investissement total prévu devrait atteindre 346 millions de dirhams, soit 32 millions d'euros, pour 2 162 emplois.



Notons que Sumitomo a signé une convention pour l’extension de son unité de production de faisceaux électriques à Casablanca. Il projette la création de 2 000 postes.



