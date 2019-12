A l’occasion de la 7e Cérémonie de remise des diplômes du groupe Car Avenue, qui s’est tenue le 13 novembre 2019, 30 apprentis ont reçu le précieux sésame des mains de Stéphane Bailly, dirigent du groupe. Dix-sept d’entre eux vont rejoindre les concessions du groupe munis d’un CDI, deux ont signé un contrat CDD et 11 sont en contrat d’apprentissage de perfectionnement.

Le groupe a formé plus d’apprentis cette année que lors des années passées, précisant que 7,5% de son effectif bénéficie d’un contrat d’apprentissage, « soit près de deux fois l’obligation légale, souligne l’opérateur. Car Avenue attache une importance capitale à la formation initiale de ses futurs collaborateurs et s’inscrit dans une démarche civique et citoyenne de formation de jeunes gens de la région. La participation du groupe à la formation professionnelle locale se traduit par le versement en 2017 de plus de 150 000 € au titre de la taxe d’apprentissage et de la Contribution au développement de l’apprentissage ».

177 alternants chez Car Avenue

Actuellement, ce sont 177 alternants qui sont en contrat chez Car Avenue (toutes marques automobiles confondues), dont 86 apprentis en première année (CAP ou Bac Pro ou BTS, ou DAP ou CCP), 65 en seconde année (CAP ou Bac Pro ou BTS ou DAP ou CCP), 14 en troisième année (Bac Pro), 7 en mention complémentaire et 5 en contrats de professionnalisation (CQP TEAVA).

Le groupe, qui dénombre plus de 80 points de vente, s’appuie sur plus de 2 000 collaborateurs.