Le groupe dirigé par Stéphane Bailly se développe dans un troisième pays frontalier, la Suisse, avec une nouvelle marque, Maserati. L’opérateur vient en effet d’officialiser l’ouverture de sa première concession consacrée à la marque au Trident. Celle-ci est implantée au cœur de Genève. « CAR Avenue entre dans le réseau Maserati à un moment important pour la marque italienne et souhaite accompagner son développement en y associant son savoir-faire déjà centenaire », commente le groupe de distribution. CAR Avenue, qui commercialise principalement des marques généralistes (ainsi que DS et Lexus), amorce également un premier développement dans l’univers du haut de gamme. Il s’agit du cinquième groupe de distribution français à prendre position en Suisse après Maurin, By My Car, RCM et Rossi.

Positionnée à la cinquième place de notre classement des 100 premiers groupes de distribution en France, l’entité a réalisé un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros en 2020 et commercialisé 37 493 véhicules neufs et 32 257 occasions.



