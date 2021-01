[Article mis à jour le 30 décembre 2020]



Le groupe Car Avenue a notifié son intention « de prendre le contrôle exclusif du fonds de commerce de distribution automobile exploité par la société PSA Retail France à Strasbourg et à Hœnheim (Bas-Rhin) sous les marques Citroën et DS », rapporte l’Autorité de la concurrence. L'opération a été confirmée par le groupe. Le premier point de vente se situe dans quartier de la Meinau (sud de Strasbourg), et le second au cœur du pôle automobile d’Hœnheim, au nord de la ville.



À LIRE. Car Avenue se renforce en Belgique avec Mercedes-Benz

Car Avenue se renforce avec Citroën et DS dans le Bas-Rhin

Sixième plus gros distributeur Citroën en France, Car Avenue commercialise déjà la marque aux chevrons dans le Bas-Rhin à travers des points de vente situés à Haguenau, Saverne (avec la marque DS) et Sélestat. Le groupe dirigé par Stéphane Bailly est surtout solidement ancré dans le département avec la marque Opel (six concessions, dont une à Strasbourg). Ces affaires avaient été reprises au groupe Andreani en 2019. En revanche, à Strasbourg, le panneau Peugeot est représenté par le groupe Grand Est Automobiles (via deux sites), avec lequel il s’est associé en octobre dernier pour acquérir la filiale PSA Retail de Mulhouse (Car Avenue a repris les affaires Citroën et DS et GEA, la concession Peugeot). Pour rappel, en 2015, Car Avenue avait racheté à PSA Retail les filiales Citroën de Nancy et de Metz.

12 000 Citroën et DS dans le Grand Est pour Car Avenue

Avec ce rachat, Car Avenue va devenir le principal distributeur des marques Citroën et DS en Alsace, avec un volume de 7 000 véhicules neufs sur ce territoire. En ajoutant celui réalisé en Lorraine, il commercialise sur la région Grand Est un total de 12 000 véhicules neufs Citroën et DS.

Situé en quatrième position de notre classement des 100 groupes de distribution en France, le groupe a représenté en 2019 un chiffre d’affaires de 1,5 milliard d’euros. Cette année-là, il a commercialisé 40 000 voitures neuves et 30 000 occasions.



À LIRE. Le top 50 des groupes de distribution automobile en Europe en 2020