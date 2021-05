Le jeudi 4 février 2021 marquera peut-être officiellement la venue de la marque Aiways dans le paysage français. C’est en tout cas un évènement qui a été largement rapporté via des messages postés sur le réseau social LinkedIn, qui ont ainsi dévoilé quelques photos d’un showroom parisien en question.



Une maison Aiways éphémère

En effet, la marque chinoise, et plus particulièrement son importateur exclusif en France qui n’est autre que Car East France, expose pour la première fois son SUV U5 dans ce qu’elle appelle l’Aiways House. Il s'agit d'un pop-up store situé au 27 boulevard Jules Ferry, dans le 11e arrondissement de Paris. Si l’aménagement est en cours et sera prêt d'ici une semaine avec la réception du mobilier, ce sont donc environ 70 mètres carrés qui seront consacrés à Aiways et son univers phygital, avec un véhicule exposé et une équipe de trois personnes dédiée sur place.

Rappelons que la commercialisation du SUV se réalisera uniquement via la vente en ligne, avec une livraison à domicile dans 26 villes françaises. Pour ce qui concerne les essais, le distributeur collabore avec son partenaire UX2. D’ailleurs, devant cette boutique éphémère, deux places ont été réservées auprès de la mairie pour permettre plus facilement les tests drive, alors stratégiques pour Aiways en quête de notoriété.



La durée d’installation est fixée pour trois à quatre mois, laquelle sera prolongée en rapport au succès de l’opération ou à la réouverture des grands centres commerciaux.

Réalité virtuelle et hologrammes

« L’idée de départ est d’avoir un flag ship en complément de corners éphémères en centre commercial, dont le projet est pour l’instant remis en cause. Notre business model s’appuyant sur le digital, nous comptons sur ce premier showroom pour créer un point de contact, un lieu de rencontre, une ambiance, et proposer une autre expérience qu’en concession classique par le biais, par exemple, de la réalité virtuelle ou d’hologrammes. L’essai sera également beaucoup valorisé », avance Aurélien Venet, directeur de la communication et du digital de Aiways France.



Si le dirigeant n'a révélé aucun objectif de vente concernant ce pop-up store, celui-ci contribuera probablement à atteindre les 1 000 à 2 000 livraisons escomptées par la marque en France en 2021.