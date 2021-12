Nous en parlions début 2020, un an plus tard nous connaissons enfin la stratégie d’Aiways pour son introduction en France. Après quelques pistes de partenariats avec Norauto et un gros coup de com’ en Corse, le constructeur de véhicules 100 % électriques chinois annonce officiellement son démarrage sur le marché automobile français en 2021. Créé en 2017 à Shanghai, la marque est déjà implantée depuis peu en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique.

Le SUV U5, dont nous avons dévoilé le tarif, sera donc vendu par la start-up Car East France, société qui a vu le jour l’année dernière et qui se consacre entièrement à la distribution dite « phygitale » de véhicules électriques. Pour rappel, MG s’appuie également sur elle pour se développer en France.

Des essais et de la vente 100 % en ligne pour Aiways

Selon Serge Cometti CEO de Car East France, « Aiways est venu à notre rencontre puisqu’il était à la recherche d’un mode de distribution innovant, alternatif et direct. Nous l’avons séduit dans ce que nous essayons de faire avec MG. C’est pour cela qu’il nous a demandé d’être l’importateur exclusif en France. Notre stratégie repose sur le full digital qui est de générer des leads, de qualifier ces leads par un call center et donc de proposer de tester le produit électrique dans 26 villes en France au total, à domicile ou au travail. Puis, nous recontactons les clients pour leur vendre le véhicule en ligne, s’occuper du financement, de la reprise et de la livraison. Nous allons vers le client, c’est un service VIP ». Dix villes seront représentées au départ, puis six autres ensuite, pour atteindre les 26 d'ici à quatre mois.



Le site Internet, qui est opérationnel depuis le 20 janvier 2021, sera donc l’unique canal de vente et point de contact pour la clientèle intéressée par le SUV U5, outre les quelques forces de ventes Car East France déployées pour Aiways : les clients sont conduits sur la plateforme Web, les équipes leur planifient des essais à domicile ou au travail avec son centre d’appels, les accompagnent ensuite à distance ou avec ses conseillers commerciaux dans leur achat jusqu’à la livraison du véhicule chez eux.

Pas de réseau Aiways et Car East France

Physiquement, il ne faut pas compter sur la création d’un réseau. Les seuls véhicules visibles seront ceux qui déambuleront dans les rues des villes, lesquels seront badgés d’un QR code qui permettra de faire la demande de réservation d’essais. Un véhicule pourrait également être exposé très prochainement en région parisienne dans un endroit qui n’a pas encore été retenu. « Nous ne construirons pas de réseau de concessions classiques en France, cela appartient au passé, nous valorisons, avec Aiways, une approche novatrice et technologique de l’industrie et de la distribution automobile tout en privilégiant le contact humain », explique le dirigeant.



Serge Cometti confie tout de même penser à une présence physique durant un temps donné : « Cette stratégie directe sera complétée d’un programme que l’on doit encore détailler d'une présence éphémère plus ou moins longue, en ville ou dans des centres commerciaux, pour mettre le véhicule plus en contact avec des clients potentiels, donner l’occasion de le montrer et de la faire essayer ». Contrairement à MG qui ne s'affiche encore physiquement que sur quelques sites, implantés notamment en région parisienne (contrats de concessionnaire), Aiways repose sur une stratégie digitale et directe sur toute la France.

Feu Vert et AD assurent l'après-vente auto



Voici pour ce qui sera du modèle de distribution. Mais du côté du service après-vente, qu’en est-il ? Là aussi, les partenariats sont de mise. Ils donneront la possibilité à Aiways et Car East France de compter sur 50 points fixes et mobiles. « Dans le même temps, nous lançons un système d’assistance avec Acta et nous nous appuyons sur des réseaux pour assurer l’après-vente : Feu Vert qui représentera un premier point de contact dont le réseau sera équipé de véhicules de remplacement, par exemple, et GoMecano, une enseigne complémentaire pour la partie entretien à domicile. Concernant la carrosserie, au vu de la structure en aluminium du véhicule, il faut des installations et savoir-faire spécifiques, donc nous avons décidé de faire confiance à Albax et Lecoq.» Pour la carrosserie dite plus classique, de peau, et le vitrage, par exemple, un partenariat existe aussi avec le réseau AD. Tous arboreront une signalétique pour informer de l'entretien des véhicules Aiways en leurs murs.

Le marché du véhicule d'occasion n'a pas été oublié : « Nous traiterons l’occasion comme nous le faisons avec MG. Pour simplifier les process et le langage, nous allons travailler dans un premier temps la reprise des véhicules avec notre partenaire BCA. Nous fabriquerons aussi nos propres VO dans trois ans, après les premiers retours des financements que nous pourrons remarketer. Il est très important de travailler aussi la valeur résiduelle pour positionner la marque ».

Le dispositif est complet, la stratégie globale bien ficelée, et il était nécessaire pour Aiways de s’adosser à des partenaires dans le but de rassurer, dès le démarrage, la clientèle qui ne connaît pas encore le produit.