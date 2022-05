Poursuivre le développement de services pour simplifier la gestion des frais liés au véhicule professionnel, voici aujourd’hui la problématique à laquelle répondent conjointement Total et Carglass. En nouant un nouveau partenariat, le groupe multi-énergies, qui produit et commercialise carburants, gaz naturel et électricité, et le réseau de vitrage veulent ainsi permettre aux clients entreprises et conducteurs, en particulier les gestionnaires de flottes, de maîtriser davantage le TCO, soit le coût de possession d’un véhicule.

Une remise en plus sur le pare-brise

Ils proposent tous deux de faire bénéficier aux détenteurs de la carte professionnelle Total de la prise en charge sans avance de frais des coûts de réparation et de remplacement du vitrage dans le réseau Carglass. Cette carte est désormais acceptée dans les 450 centres. « Les clients peuvent ainsi l’utiliser pour la prise en charge de leurs frais de vitrage et bénéficier d’une remise de 5 % sur la pièce de pare-brise tout en profitant de l’offre de service unique et de l’expertise proposée par Carglass. Chaque gestionnaire de flotte retrouvera les dépenses associées dans son espace de gestion Total Mobility qui alimenteront le TCO piloté en ligne », est-il précisé. Cette offre également vient compléter le panel de 50 autres de la marque proposée aux clients sociétés comme le recalibrage de caméras sur les pare-brise équipés.



À LIRE. Vitrage automobile. Vraiment tout le monde s'y met !



De même pour Total, qui y voit le moyen de fluidifier encore plus le parcours client : « notre offre complète au service de la mobilité professionnelle continue de simplifier et d’accompagner la gestion des véhicules professionnels et de service en France. La carte Total permet aux professionnels de répondre à tous leurs besoins en mobilité avec une seule et même carte, et nous continuerons à enrichir régulièrement le large panel de services accessibles, en particulier avec de nouveaux services liés à l’entretien, les pneus ou comme aujourd’hui le vitrage automobile avec Carglass.»