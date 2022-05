Selon une étude rapportée par Carizy, la vue à 360° serait plébiscitée à 49,7 % devant la vidéo (26 %) et la traditionnelle photo (24,3 %) pour déclencher un potentiel achat de véhicule d’occasion en ligne. Fort de ce constat, la start-up spécialisée dans la vente et l’achat de VO entre particuliers rachetée en 2018 par le groupe Renault a donc décidé de s’allier avec Stampyt, fournisseur de logiciels de marketing digital basés sur l'IA. Le but étant d’améliorer ses services grâce à l’innovation et à la digitalisation.

Une technologie qui profite aux particuliers

À travers ce partenariat, elle utilise désormais le format immersif à 360° des voitures en vente, permettant ainsi de les valoriser dans les annonces. « Nous sommes ravis que cette technologie puisse profiter à tous pour la première fois. Cette mise en place va permettre d'accélérer les transactions sur la plate-forme Carizy, mais aussi d'augmenter l'expérience de vente et d'achat des particuliers » souligne Steeve Pineau, responsable marketing et cofondateur de Stampyt (rachetée par Imaweb).

500 inspecteurs

Carizy confirme que l'intégralité de son réseau, comprenant 500 inspecteurs partout en France, utilise désormais la prise de vue à 360° grâce à Stampyt. « Les inspecteurs réalisent cette prise de vue en quelques secondes. Cette technologie, très simple d’utilisation, est intégrée à l’application Experizy, permettant aux professionnels de réaliser également le rapport d’inspection sur 100 points de contrôle et 40 photos HD. Tous ces éléments sont directement envoyés sur le back-office de Carizy grâce à une synchronisation instantanée. Les équipes de Carizy construisent ensuite une annonce de qualité, claire et précise pour trouver un acheteur sérieux rapidement », rapporte le communiqué. Rappelons que 8 000 ventes ont été réalisées depuis la création de Carizy en 2015, dont 2 500 livraisons au domicile de l’acheteur. Du côté de Stampyt, fondé en 2014, les technologies sont utilisées par plus de 7 000 personnes au quotidien dans plus de 10 pays à travers le monde (principalement au service des concessionnaires).



