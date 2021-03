Fondé en 2015, et détenu depuis novembre 2018 par Renault , le site Carizy.com entend se démarquer sur le marché naissant de la vente de VO entre particuliers en apportant des informations additionnelles sur l’historique des véhicules. La société s’est ainsi rapprochée de la start-up Histovec, lancée en début d’année 2019, qui dépend de la Délégation à la sécurité routière et du ministère de l’Intérieur. Celle-ci propose de connaître les sinistres éventuels qui ont donné lieu à une procédure VRC (véhicule à réparation contrôlée par un expert en automobile), les différentes opérations dont le véhicule a fait l’objet (date de première mise en circulation, le nombre de propriétaires successifs, le nombre de d’immatriculations) ainsi que sa situation administrative.-A lire aussi La chasse au trésor est lancée pour retracer l'historique des VO Ces données relatives à l’historique des véhicules d’occasion, consultables gratuitement, viendront prochainement enrichir les annonces diffusées sur Carizy.com. Celles-ci proposent déjà un rapport d’inspection, qui apporte des informations complémentaires sur l'état du véhicule et ses éventuels défauts. Carizy précise par ailleurs qu’Histovec permettra de faire des vérifications sur le véhicule avant le rendez-vous d’inspection.« Notre ambition majeure depuis le lancement de Carizy est de tranquilliser l’acte d’achat et de vente de voitures entre particuliers en leur offrant un accompagnement complet (inspection du véhicule par un professionnel, fiabilité des annonces, vérification de la solvabilité des acheteurs potentiels, …) en toute transparence et au meilleur prix. En associant notre service à celui d’Histovec, la transparence des annonces est renforcée », commente Yann Abrassart, directeur des opérations et associé de Carizy.Actuellement, un peu plus desur la plateforme Carizy.com. La société revendique