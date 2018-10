Visite de la Somaca (Société marocaine de constructions automobiles) et du site industriel phare de Malloussa (Tanger), réception par le roiavait un programme dense lors de sa visite au Maroc.Le patron de l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi en a profité pour mettre en exergue le déploiement du groupe Renault dans ce pays depuis 2005 : « En 2005, nous produisions 10000 véhicules pour 1600 emplois au Maroc. En 2018, nous allons produire 400000 Renault et Dacia dans nos usines de Casablanca et de Tanger. Nous nous appuyons désormais sur quelque 11000 collaborateurs et 40 fournisseurs ont suivi notre développement, ce qui représente plus de 50000 emplois localisés au Maroc ».Et d’ajouter : « C’est une fierté de voir les progrès que nous avons accomplis et qui se mesure notamment à l’aune de notre rayonnement via 74 pays d’exportation. Nous avons su construire une présence durable en Afrique du Nord et le continent dans son ensemble est très important pour l’Alliance Renault Nissan Mitsubishi ».Des paroles qui se traduisent par une annonce de Carlos Ghosn lors de sa réception par le roi du Maroc : la Somaca va voir sa capacité de production doubler d’ici 2022, pour atteindre 160000 véhicules. La Somaca est devenue une importante plateforme d’exportation, à hauteur de 60% de sa production annuelle.Par le biais de cette annonce, la production du groupe au Maroc devrait atteindre les 500000 unités, dont 340000 à Tanger.