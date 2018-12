Alors que le PDG "suspendu" de Renault et "déchu" de Nissan et de Mitsubishi a été inculpé par le parquet de Tokyo (Japon) lundi 10 décembre 2018, le voilà (enfin) en vrai contestataire.

Même s’il nie les accusations depuis le début de l’affaire (arrestation le 19 novembre 2018), Carlos Ghosn a décidé de saisir la justice à son tour et de déposer une plainte contre la décision de le maintenir en détention jusqu’au 20 décembre, prolongée après Noël, voire au 30 décembre. Cette action a été faite par l’intermédiaire de son avocat Motonari Otsuru devant le tribunal de district de Tokyo dans le but de dénoncer ce nouveau placement en détention provisoire dans la prison de Kosuge, où le franco-libanais ne reçoit aucun traitement de faveur, mais aussi le rejet de la demande de remise en liberté formulée.



>> Lire aussi Carlos Ghosn reste en prison

Si les autorités japonaises maintiennent Carlos Ghosn et Greg Kelly, son bras droit, en prison, c’est pour approfondir l’enquête et pour les interroger sur un second volet de l’affaire. Le procureur pense qu’ils auraient une fois de plus minimiser des compensations financières entre 2015 et 2017. Les premières accusations concernaient l’omission de déclaration de 38 millions d’euros de revenus entre 2010 et 2015.

>> Lire aussi Carlos Ghosn (Nissan) a été arrêté pour fraude fiscale au Japon



Carlos Ghosn risque de rester en prison encore longtemps puisqu’il des mois pourraient s’écouler avant qu’il ne soit jugé : il serait fréquent dans ce pays que les suspects ne soient pas libérés sous caution pendant ce laps de temps afin de les épuiser moralement dans le but de les faire vraiment sortir qu'après une confession complète...