Après les parlementaires français, les enfants de Carlos Ghosn ont eux aussi pris la parole à travers un média. Mardi 19 novembre 2019, Anthony, Maya, Nadine et Caroline Ghosn ont donc publié une tribune pour porter toute l’attention sur la justice japonaise, qui est à leurs yeux plus que défaillante. Rappelons que l’ex-patron de l’alliance Renault-Nissan encourt jusqu’à 15 ans de prison (poursuivi pour non-déclaration aux autorités boursières de rémunérations différées et pour abus de confiance aggravé), est assigné à résidence à Tokyo dans l’attente de son procès et a l’interdiction de voir sa famille. Libéré après 130 jours de détention, il continue de plaider son innocence et se dit victime d’un complot.

"Injuste et cruel"

« Il y a un an maintenant notre père, Carlos Ghosn, ancien président-directeur général de Nissan, était piégé et arrêté au Japon. Il a finalement été remis en liberté sous conditions mais ne dispose de quasiment aucune liberté d’action. Nous ignorons totalement quand son procès commencera et quand son cauchemar prendra fin. Si nous nous exprimons sur ce triste anniversaire, c’est pour attirer l’attention sur un système juridique japonais à la fois cruel et injuste. Injuste, parce qu’il traite plus durement que ses citoyens ceux qui n’ont pas la nationalité japonaise. Cruel, parce qu’un traitement "modéré" au Japon est considéré comme inhumain dans toutes les démocraties des autres pays développés », peut-on lire dans cette tribune de franceinfo.



Les progénitures, qui ont grandi au Japon, ont surtout découvert une autre facette de leur pays d’adoption, piégeant ainsi leur père dans un système qui ne porte, semble-t-il, aucun intérêt à la présomption d’innocence selon eux et qui repose sur une justice de l’otage.

« Aujourd’hui, ce même pays qui le considérait depuis longtemps, et jusqu’il y a peu de temps encore, comme un héros, le soumet à des traitements abominables. Notre père ne mérite pas d’être maltraité ainsi », ont écrit Anthony, Maya, Nadine et Caroline Ghosn à franceinfo.

Ils rappellent que Carlos Ghosn a bel et bien sauvé Nissan de la faillite, en a fait un succès mondial et a assuré son avenir alors que l’entreprise était au plus mal.

L'absence d'un père, une douleur intime

La fratrie poursuit donc son discours en dénonçant les conditions d’incarcération et de libération douteuses (isolement total pendant 129 jours, interrogatoires sans avocat, etc), alors que leur père aurait transmis tous les documents prouvant son innocence face aux charges retenues contre lui. Les enfants plaident évidemment son innocence : « Il a également transmis de nombreux éléments démontrant l’inconduite flagrante de l’accusation. Ces documents indiquent notamment que les procureurs, les dirigeants de Nissan ainsi que des officiels du gouvernement japonais ont fabriqué de toutes pièces cette procédure pénale dans le but d’évincer notre père de son poste par peur que l’alliance entre Nissan et Renault ne menace l’indépendance de Nissan ».



Pour conclure, Anthony, Maya, Nadine et Caroline Ghosn parle de leur père en tant que victime d’une guerre économique et insiste sur la douleur qu'ils ressentent quant à son absence. Ils demandent « urgemment aux autorités de Tokyo de mettre un terme à l’interdiction qui l’empêche de rentrer en contact avec son épouse ; une telle mesure n’ayant été mise en place que dans le seul but de le pénaliser encore davantage. Il a suffisamment souffert avant même que son procès ne commence. Et si ce procès voit bien le jour, nous prions pour qu’il soit équitable afin que notre père ait une chance de prouver son innocence et de retrouver sa liberté.»