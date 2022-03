Depuis l’arrestation de son mari Carlos Ghosn il y a sept mois, Carole Ghosn vit le combat de sa vie. Mais l’épouse de l’ex-magnat de l’automobile avance discrètement et s’exprime finalement rarement à la radio ou à la télé. Alors pour la première fois à la télévision française dans un entretien accordé à TF1, Carole Ghosn a accepté de livrer sa version concernant les affaires de son mari : les deux arrestations, le mariage à Versailles et le procès. En fin d’interview, elle a même adressé un message au Président Emmanuel Macron.

"On veut le punir"

Rappelons que Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre 2018 et qu’il est actuellement assigné à résidence à Tokyo dans l’attente de son procès, qui peut « durer des années » comme le mentionne sa femme dans l’interview.

En prenant la parole, en français, pour défendre une nouvelle fois son mari, Carole Ghosn commence par dire que la dernière fois qu’elle a pu voir son époux remonte au 4 avril 2019 lors de la seconde interpellation. « Les procureurs sont venus dans notre appartement à 5h50 du matin. Ce sont vingt personnes qui sont entrées par surprise, nous étions en pyjama et ont pris Carlos immédiatement », détaille-t-elle. Depuis, le couple n’a aucun contact.

« Tout contact est interdit. Le juge a décidé qu’on ne devait pas se voir, ni se parler. On veut le punir, il est vraiment pris en otage car on attend de lui qu’il craque ».

La chroniqueuse de Quotidien Salhia Brakhlia, a relancé l’interviewée sur les images marquantes de la première arrestation de Carlos Ghosn, dans son avion privé sur le tarmac de l’aéroport de Tokyo. « J’étais à New York et c’est mon fils qui m’a appris la terrible nouvelle. J’ai demandé après à Carlos comment il s’était senti pendant ce moment et il m’a répondu qu’il n’était pas dans l’avion ». Selon elle, il était descendu au service de l’immigration là où un procureur lui a dit qu’il était en état d’arrestation sans qu’il puisse comprendre vraiment ce qu’il se passait. Ce sont deux jours après que l’ambassadeur de France lui a révélé que Nissan était à l’origine de l’affaire. « L’arrestation n’a pas eu lieu dans le jet privé, c’était une mise en scène que les japonais ont organisé avec les journalistes pour montrer au monde comme ils sont forts d’avoir arrêté un grand patron », ajoute Carole Ghosn.

Un anniversaire, pas un mariage

Si Carlos Ghosn est poursuivi au Japon sous le coup de quatre chefs d’inculpation pour malversations financières présumées et qu’il a passé au total 130 jours en prison, une enquête s’est également ouverte concernant le mariage du couple au Château de Versailles en octobre 2016. La journaliste a demandé des explications sur l’organisation de l’événement en ces lieux en contrepartie d’un mécénat de Renault. Carole a répondu : « ce n’était pas notre mariage mais simplement une fête car nous nous sommes mariés à la mairie du 16e en compagnie de deux autres personnes, c’est tout. Et second point, nous n’avons pas réservé Versailles, mon mari n’a pas appelé, c’est quelqu’un qui travaillait pour lui. Et cette personne aurait dû peut-être nous le dire car nous pensions que la salle était offerte. Nous avons eu le choc de notre vie quand nous avons pris que 50 000 euros avaient été versés par Renault. Nous avions tout payé, et ne pas payer ces 50 000 euros est ridicule…Il s’agissait de mon anniversaire ». Conclusion : le couple Ghosn propose de rembourser les 50 000 euros de ce mécénat.



En fin d’interview, Carole Ghosn a demandé à Emmanuel Macron de s’entretenir avec le gouvernement japonais pour qu’elle puisse voir son mari et aussi d’essayer de rendre le procès « équitable et rapide car ils disent que ça va durer des années ». Le dernier message qu’elle veut faire passer à tous, est le respect de la présomption d’innocence « parce que jusqu’à maintenant, Carlos, dans les yeux des japonais, est coupable et ce n’est pas normal, ce n’est pas une démocratie ».