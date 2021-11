Dans un communiqué daté du 31 mars 2020, PSA annonçait le départ de Carlos Gomes de la direction du groupe en Chine et ce, « afin d’engager un projet entrepreneurial personnel en cours ». Depuis le 1er juillet, il est le « nouvel homme fort » du groupe de distribution By my Car, dirigé par Jean Louis Mosca et Jérôme Gerbier. Le dirigeant portugais a fait toute sa carrière chez les constructeurs (Citroën en 1988, Renault, Fiat en 1998, PSA depuis 2010 en Amérique latine et en Chine & Asie du Sud-Est).

« C’est une vision partagée sur l’automobile et le marché de la mobilité en général, ainsi que le même attachement à la performance et à la satisfaction client qui m’ont convaincu de prendre un virage important dans mon parcours professionnel et de rejoindre By my Car, explique Carlos Gomes. J’ai la certitude que ce groupe est solidement armé pour participer à la mutation du marché automobile et devenir dans les prochaines années un des acteurs principaux de la mobilité en Europe. »

LMBO, une opération financière inédite en France

Carlos Gomes entre également au capital du groupe dans le cadre d’une opération de LMBO (Leveraged Management Buy-Out) menée de concert avec ses partenaires bancaires. « Cette opération financière représente une première dans la distribution automobile en France, informe le groupe. C’est certes une marque de confiance dans le groupe By my Car et dans sa capacité à produire des résultats, mais c’est aussi la traduction d’une forte volonté des actionnaires d’associer les collaborateurs à l’avenir du groupe, en introduisant l’actionnariat salarié dans l’entreprise. » La banque Rothschild & Co est intervenue en tant que conseil de By my Car dans le financement de l’opération.



Le groupe de distribution entend ainsi accélérer son développement « avec un plan de croissance pour les cinq prochaines années qui repose sur trois leviers principaux : la poursuite de la croissance sur le territoire français, l’internationalisation avec la pénétration de marchés européens et la diversification de son modèle de business avec le développement de bymycar.fr et un pôle d’activités centrées sur la mobilité ».

Un chiffre d'affaires de 1,7 milliard d'euros en 2019

« Ces dix dernières années, nous avons atteint tous nos objectifs, se félicite Jean-Louis Mosca, président fondateur de By my Car. Notre chiffre d’affaires a plus que doublé et notre taux de rentabilité opérationnelle a progressé de façon significative, grâce à l’implication de tous nos collaborateurs et à notre savoir-faire commercial. Notre plan de croissance sur la prochaine décennie vise à faire de By my Car un des leaders européens de la nouvelle mobilité. Pour atteindre cet objectif ambitieux, nous avons fait appel à Carlos Gomes, manager au profil international et au parcours ponctué de succès chez les meilleurs constructeurs automobiles mondiaux, pour être l’homme clé du pilotage de ce nouveau plan. »



En 2019, By my Car a dégagé un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros et commercialisé 44 500 voitures neuves et 38 600 occasions. Il distribue 13 marques par l'intermédiaire de 84 établissements situés en Auvergne-Rhône-Alpes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et dans le Grand Est.