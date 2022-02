« La France est et restera une grande nation automobile », titre Le Figaro pour son interview croisée de l’industriel Carlos Tavares, patron du groupe Stellantis (né de la fusion entre PSA et FCA), et du ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, publiée le 14 avril 2021. Les deux journalistes ont ainsi laissé ces deux personnalités échanger sur leur vision du rythme de la transformation du secteur auto, sur les enjeux industriels et stratégiques qui en découlent, et sur les tâches qui leur incombent dans cette mutation. L’industrie automobile est un secteur primordial en France, alors si leurs « échanges peuvent parfois être vifs », comme le souligne le média, des « points de convergence sont également nombreux ». Voici quelques extraits.

Le cas de Douvrin (Stellantis)

Le cas des manifestations à Douvrin pour l’emploi et contre la délocalisation de la fabrication d’un moteur essence en Hongrie a été abordé en tout début d’entretien. Pour Carlos Tavares, l’usine serait le parfait « exemple de la transformation qui est cours dans l’industrie automobile et que nous avons anticipée dès 2014 pour préparer la fin de vie prévisible du moteur thermique en Europe ». Ajoutant ensuite que « les sites qui étaient dédiés à sa fabrication doivent progressivement basculer vers la chaîne de traction électrique, qui représente plusieurs milliards d'euros d’investissements industriels et R&D en France. Ce mouvement, c’est en réalité une énorme relocalisation d’activité vers la France puisque ce sont des moteurs électriques, des boîtes de vitesses, des batteries, qui représentent à elles seules 35 % de la valeur d’une automobile et que nous n’importerons plus d’Asie. Et c’est à Douvrin que se construit, avec le soutien des gouvernements français et allemands, de la région des Hauts-de-France, et en partenariat avec Total-Saft, la future giga-factory du projet ACC, dont les batteries entreront en production en 2023, fruit d’un investissement de 5 milliards d’euros. Douvrin est donc promis à un bel avenir. D’autant que nous avions décidé que le futur moteur à essence EB de génération 3 serait produit sur ce site, qui a construit sa performance avec les partenaires sociaux ».



Pour Bruno Le Maire, il s’agit d’une excellente nouvelle pour les effectifs travaillant sur site puisque l’emploi y sera préservé, ainsi que sur le territoire du Pas-de-Calais. Il appuie ses propos en disant que le gouvernement s’engage à accompagner la mutation de l’industrie automobile pour suivre le plan à 8 milliards d’euros qu’Emmanuel Macron a annoncé il y a un an, au début de la crise sanitaire. La relocalisation fait partie des quatre piliers, et le ministre assure que c’est ce que Stellantis est en train de faire à Douvrin, à Trémery ou encore à Metz. Il a également redit son souhait de voir Renault rejoindre le projet ACC sur les batteries de véhicules électriques.

Donner un cap technologique

Ensuite, plus loin dans l’interview, Le Figaro pose la question des responsabilités des constructeurs ou des pouvoirs publics dans cette transformation de toute une filière. Selon le ministre, « l’automobile est confrontée à une transformation technologique radicale, la plus importante depuis un siècle. Elle doit réaliser cette transition à marche forcée, dans un environnement économique de crise. Nous ne réussirons pas cette transition en nous arc-boutant sur des technologies dépassées, mais en faisant des choix innovants. Nous savons que, d’ici à 2030, 50 000 emplois peuvent disparaître, notamment dans la sous-traitance. D’où notre mobilisation depuis 2017 pour préparer et garantir la reconversion. Nous réunirons le 26 avril tous les acteurs – y compris Renault et Stellantis – concernés par le sujet de l’avenir de nos fonderies ». Et le patron de Stellantis de poursuivre : « Ma première responsabilité va en effet à mon entreprise, mais notre intérêt de constructeur c’est d’avoir des fournisseurs compétitifs. Comme constructeur, nous donnons le cap technologique, nous sommes le moteur de la chaîne. Nous sommes ouverts à la discussion, dans un cadre que nous ne définissons pas puisqu’il est imposé par les réglementations nationales et européennes. »

Le problème de la norme Euro 7