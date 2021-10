Sur les six premiers mois de l’année 2020, PSA est devenu le groupe automobile le plus rentable au monde, avec 595 millions d’euros de profit, malgré la crise du Covid-19. Le patron de cette machine de guerre, Carlos Tavares, se dit donc confiant pour les prochains mois. « Notre carnet de commandes est supérieur de 30 % à ce qu'il était l'année dernière, ce qui préfigure une progression de nos ventes d'ici à deux ou trois mois », confirme-t-il aux journalistes du Journal du dimanche (JDD) dans une interview exclusive publiée le 19 septembre 2020.

PSA n'aime les primes à la conversion

Mais il craint tout de même une rechute potentielle des ventes après l’effet booster des primes à la conversion, comme le suggère une question : « Chez PSA, nous ne sommes pas favorables aux primes qui créent une distorsion de marché et génèrent de la gueule de bois chez les constructeurs. Ces subventions sont, in fine, payées par les citoyens via l'impôt et nous empêchent de faire ce que nous aimons : la course à la régulière avec nos concurrents. » Le grand patron reconnaît, cependant, ces primes gouvernementales comme des aides nécessaires à l’achat de véhicules électriques :

« C'est différent. Avec l'électrique, on a imposé à l'industrie une technologie hors de prix que la majorité de la classe moyenne ne peut pas acheter. Aujourd'hui, la structure de coûts est extrêmement élevée et double le prix d'une petite voiture compacte urbaine dans sa version électrique. En attendant la montée des volumes, il faut faire un pontage entre le pouvoir d'achat des citoyens et le coût de cette technologie. C'est ce que fait l'Etat. »

Carlos Tavares redoute des réductions d'effectifs dans l'industrie auto

Carlos Tavares continue sur sa lancée et admet également l’impact négatif des choix de la commission européenne concernant les objectifs CO 2 : « Les objectifs CO 2 imposés à l'industrie en 2018 par Bruxelles, menant vers 30 % de véhicules électriques en 2025, 60 % en 2030, ont créé une mutation profonde et brutale. Il n'a échappé à personne que les plans de restructuration se succèdent dans notre industrie, qui emploie 14 millions de personnes en Europe. Et ce n'est que le début. Il va y avoir encore des réductions d'effectifs d'ici à 2030. » Ce qu’il redoute particulièrement est donc le durcissement de la réglementation, crise sanitaire oblige.

« Le Covid a offert l'occasion de "verdir" l'industrie en mettant beaucoup d'argent dans des directions différentes. Une "sévérisation" des normes a d'ailleurs été annoncée cette semaine. On ne peut pas jeter la pierre aux politiques. Le problème est de savoir qui va gérer les conséquences sociales de tout cela. »

"Un lobby anti-automobile hyper puissant", selon Carlos Tavares

Dans cette interview, les journalistes du JDD insistent sur l’électrique, en demandant si, au final, ce n’est pas un choix sociétal. Carlos Tavares pense que la société ne parvient pas à se décider « entre la décroissance, qui promet la campagne à la ville, et la croissance raisonnée grâce à des mobilités propres. Nous sommes face à un lobby anti-automobile hyper puissant. Moi, je me contente de piloter la raison d'être de l'entreprise : offrir à mes concitoyens une liberté de mouvement qui soit propre, sûre et abordable. Je sais la faire propre, sûre, mais, pour l'instant, je ne sais pas la rendre abordable pour tous. »

Le PDG de PSA conclut son discours, au son de cloche alarmant, en critiquant le modèle de business concernant les bornes de recharge en France : « Les infrastructures doivent être aux mains des Etats. Alors pourquoi n'y a-t-il pas assez de bornes ? Parce que le "business model" n'est pas bon. Faites le tour de France et regardez le coût du rechargement. La dispersion est incroyable. Selon les endroits, la recharge se paie de 10 à 60 euros. Certains opérateurs tentent d'ajuster le prix de l'électricité, mais vendre l'électricité au prix de l'essence ne représente plus d'avantage pour le client et ils finissent par jeter l'éponge ».