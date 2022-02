Une fusion bien engagée

Avec une Commission européenne pour l'instant peu enthousiaste à l'idée de voir PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se marier, les questions sur le sujet n'ont pas manqué à l'occasion de l'assemblée générale des actionnaires de PSA, le 25 juin 2020. Même Louis Gallois , président du conseil de surveillance de PSA, y est allé de son commentaire.C'est pourtant bien à Carlos Tavares qu'il est revenu d'expliquer le pourquoi du comment : "Comment pouvons-nous offrir une mobilité propre et sûre à un niveau de prix abordable, tout en assurant des marges rémunératrices pour l'entreprise ? C'est là qu'intervient la fusion avec FCA", a expliqué le président du directoire. Car outre "la complémentarité géographique" logique entre les deux constructeurs (l'un est fort en Europe, l'autre en Amérique), c'est bien en termes financiers que l'affaire prend tout son sens. ". Il faut être capable de diluer ces dépenses de recherche et développement", a considéré Carlos Tavares, qui un peu plus tard, a cependant assuré que "cela n'est pas une fusion financière", mais bien une rencontre fructueuse entre des hommes...Malgré les embûches européennes, la fusion serait sur de bon rails, selon Carlos Tavares. "Les choses sont en train de se passer exactement comme prévu,", a-t-il encore fait savoir, avant d'énumérer les diverses approbations règlementaires auxquelles cette fusion est encore soumise.Le patron de PSA a de plus souhaité prévenir ses actionnaires. Selon son propos, les bénéfices de cette fusion, qui engendrera le quatrième constructeur mondial,. Ce sont dix années, voire une vingtaine, qui seront nécessaires pour que toutes les synergies entre les deux groupes portent leurs fruits au quotidien.La fusion devrait théoriquement être effective à la fin du premier trimestre de 2021 "au plus tard", selon le président du directoire de PSA.A lire : PSA-FCA : le projet de fusion à 50-50 critiqué A lire aussi : PSA-FCA, la famille Peugeot veut désormais 8,5% du capital