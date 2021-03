Pour la transition énergétique, tout le monde y va de ses annonces. Dans le cadre du plan Objectif 100 000 bornes du ministère de la Transition écologique et après les programmes dévoilés par Leclerc, Lidl ou encore Système U, les hypermarchés Carrefour, eux aussi, auront droit a de nouvelles infrastructures sur leurs parkings. Le groupe de la grande distribution va progressivement équiper l’ensemble de ses hypermarchés français de bornes de recharge pour véhicules électriques dans le but, dit-elle, « de faciliter la mobilité de ses clients ».

2 000 points bornes pour les électriques

Ce sont au total près de 2 000 points de charge qui seront installés d’ici à 2023, en partenariat avec Meridiam. Notons que certains établissements ont déjà déployé une offre de 70 stations.

« Le groupe étudie une seconde vague de déploiement d’infrastructures de recharge pour équiper les Carrefour Market et les magasins franchisés », est-il précisé dans un communiqué.

La salve de nouvelles bornes de recharge attendue devraient être alimentés à 100 % en énergie verte et occuper un emplacement comprenant 10 places sur chaque parking d’hypermarché. L’offre comprend différents niveaux de puissance pour contenter la clientèle, soit un service de recharge dite de « confort », de 22 kW (en 1h, 50 % de la batterie est rechargée), allant à l’ultra rapide, de 50 à 350 kW (plein électrique rapide fait entre 15 et

45 minutes), mais aussi un service gratuit dédié à la recharge pour les nouvelles mobilités douces comme les vélos et trottinettes électriques. Carrefour n'a pas encore communiqué les prix de son futur service de charge.



À LIRE. Électrique : l'enjeu d'optimiser l'installation des bornes de recharge.

56 % de superchargeurs

Pour Jérôme Nanty, directeur exécutif ressources humaines et patrimoine groupe Carrefour et France : « Ce déploiement ambitieux est un engagement supplémentaire de Carrefour dans la transition énergétique. Grâce à notre maillage territorial, le service de recharge Carrefour sera l'un des plus importants de l'hexagone, mais également l'un des plus qualitatifs, avec

56 % de superchargeurs ». Ce nouvel engagement vient renforcer la mobilisation de Carrefour pour l’énergie propre et sa transition énergétique. Carrefour s’est engagé à réduire de 40 % ses émissions de CO2 d’ici 2025 et de 70 % d’ici 2050.