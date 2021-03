Appartenant au groupe chimique allemand BASF, la marque haut de gamme Glasurit propose tous les produits et accessoires nécessaires au fonctionnement d’un atelier de carrosserie, y compris des peintures.

Après le lancement en 2018 du spectrophotomètre Ratio Scan 12/6, puis de sa plateforme de e-learning Glasurit Know-How en début d’année, le spécialiste des peintures de carrosserie accélère sa digitalisation avec le lancement de sa nouvelle plateforme de vente en ligne. Cette dernière se destine à simplifier le travail des carrossiers au quotidien et d’augmenter la rapidité d’exécution des missions de chaque intervenant de l’atelier.



Des achats facilités pour les carrossiers

Selon Eric Verwacht, directeur commercial et opérations de la division ECR France (Efficient Consumer Respond) de BASF, « les ateliers et les distributeurs sont de plus en plus tournés vers les outils digitaux qui leur offrent un gain de temps considérable. En proposant ce nouvel outil numérique, nous répondons à une demande grandissante de la part de notre clientèle. Le nouvel e-shop de Glasurit propose une simplification des procédures d’achats de fournitures pour l’atelier mais aussi une gestion totalement transparente. Par ailleurs, poursuit-il, le développement de la digitalisation de nos outils et services rentre également dans notre démarche éco-responsable puisqu’il permet d’accroître notre réduction d’empreinte carbone au quotidien. »

Accessible uniquement à l’aide d’un mot de passe, la nouvelle plateforme Glasurit promet ainsi de trouver « tous les produits et accessoires indispensables au bon fonctionnement d’un atelier de carrosserie », tout en digitalisant les commandes et factures des ateliers. Si besoin, une assistance en ligne est disponible en cas de problème.