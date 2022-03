L’activité carrosserie a clôturé l’année 2020 en baisse de 21 % (indicateur de main-d’œuvre), il s’agit de l’une des activités représentées par le CNPA qui a le plus souffert en cette période de pandémie. Pour accompagner les carrossiers adhérents, l’organisation syndicale a décidé de proposer « des solutions visant à atténuer les conséquences de cette baisse d’activité par une augmentation de la productivité de leur entreprise pour en améliorer le résultat d’exploitation », et ce, lors de réunions régionales.

Le CNPA entouré de partenaires

Ce Tour de France des métiers de la carrosserie fera appel à un panel de partenaires en visioconférence comme, par exemple, R-M pour les précautions à prendre lors d’intervention sur les Adas ; Antargaz qui offrira un audit personnalisé du poste de consommation d’énergie et de conditions d’approvisionnement ; Sevia, filiale de Veolia, pour la gestion des déchets, ou encore Fiducial pour le pilotage de son activité. Des formations sur la maintenance des calculateurs et le réglage des Adas seront également dispensées par le CNPA et ses quelques partenaires équipementiers (Actia, Bosch, Delphi Technologies, Hella-Gutmann et Texa).



Une deuxième partie de la réunion sera consacrée aux thèmes syndicaux :

- prise en charge par les assureurs du forfait de désinfection,

- sanctuarisation dans le code des assurances de la cession de créances,

- dispositif d’aide à la modernisation des cabines de peinture dans le cadre du plan de relance,

- signature d’une nouvelle charte avec le BCA pour la prise en compte de la réalité du travail des professionnels de la carrosserie, etc…

Deux dates fixées

Alors que les deux premières réunions ont eu lieu à distance fin décembre 2020, en région Aura, et mi-janvier 2021, en Bourgogne-Franche-Comté et Grand-Est, les prochaines sessions se dérouleront dans les Pays de Loire et Centre Val-de-Loire le 9 mars, et en Normandie, Hauts-de-France et Ile-de-France le 23 mars. Pour la Nouvelle-Aquitaine et Paca-Corse, les dates restent encore à déterminer.