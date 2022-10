Un identifiant et un mot de passe suffiront aux adhérents de Mobilians pour mieux gérer le sujet épineux de la cession de créance. En partenariat avec BS Com et à l’occasion du salon de la carrosserie de Bordeaux, le syndicat des métiers de la distribution et des services de l'automobile (ex-CNPA) a lancé une nouvelle application accessible sur ordinateur, smartphone et tablette, nommée creanceauto.fr. Cet outil gratuit et destiné aux professionnels de la réparation-collision non agréés par la compagnie d’assurance de leur client va sensiblement démocratiser cette technique juridique : il propose aux assurés de ne pas avoir à avancer les frais des réparations et d’attendre l'indemnisation, le carrossier est ensuite payé directement par l’assurance, ce qui sécurise son règlement.

Creance Auto de Mobilians simplifie l'accueil client

Creance Auto « a été pensé pour être simple d’utilisation, rapide, pratique et sûre. [...] Un seul formulaire quelle que soit l’activité concernée (collision, débosselage, vitrage) simplifie le travail de l’accueil client. Le partenariat noué avec ClearBus permet la notification de la cession de créance à la compagnie d’assurance en recommandé électronique », souligne-t-on dans un communiqué. Une présentation ouverte en ligne est proposée le mardi 21 juin 2022 à 10h30 pour de plus amples informations.



Mobilians, qui représente au total près de 160 000 entreprises, assure par ailleurs que les principaux DMS du marché que sont EBP-MECA, Fiducial, Lacour et Solware seront prochainement interfacés avec l’application, et que des discussions sont en cours avec deux autres éditeurs importants pour les groupes de distribution automobile. Il est indiqué dans la note que « ces interfaces permettront ainsi une dématérialisation totale de la gestion de sinistre, depuis l’ordre de réparation jusqu’au règlement par l’assureur, gage de productivité administrative et de qualité dans la gestion digitalisée du parcours client ».

Notons que la FFC Mobilité Réparation et Services a saisi le sujet depuis plus de 20 ans et sensibilise les professionnels de l’après-vente avec sa plate-forme informatique de gestion des sinistres automobiles par cession de créance, nommée Tribu. Selon la fédération, environ 12 000 dossiers sont traités par an.