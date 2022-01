Fréquentation des salons spécialisés en hausse, progression continuelle du nombre de véhicules anciens qui se présentent au contrôle technique.... La Fédération s'en était déjà ouvert auprès de L'argus, mais un député a porté l'affaire en place publique afin de de recueillir une position officielle de l'administration sur le sujet.La réponse, plutôt détaillée, est parue au Journal officiel le 23 avril dernier : "L'obtention de la mention « véhicule de collection », confère certains droits, tel que l'exemption des règles du contrôle technique par exemple. Aussi, la sensibilité attachée à cet usage explique que le ministère de l'Intérieur et le ministère chargé des Transports ne s'appuient pas, à ce jour, sur les professionnels de l'automobile habilités pour télé-immatriculer les véhicules de collection" indique l'Etat., mais l'Etat, qui a fermé les guichets des préfectures en novembre 2017 , souhaite donc se réserver quelques prérogatives. Selon son raisonnement, "il apparaît que l'organisation actuelle de la chaîne d'immatriculation d'un véhicule de collection, faisant intervenir deux contrôles successifs (celui de la FFVE en charge de l'authentification du véhicule de collection et celui du centre d'expertise et de ressources titres en charge de l'immatriculation) est une garantie pour la fiabilité des mentions accordées" est-il expliqué.La FFVE ne sera donc pas agréée pour immatriculer des voitures, d'autant plus que selon la réponse de l'administration, les problèmes inhérents au Système d'immatriculation des véhicules en ligne seraient résolus. La fédération estime que 800 000 véhicules de collection environ sont détenus en France à l'heure actuelle.