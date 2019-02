Il a y tout juste un an, le groupement national des concessionnaires Opel lançait la session pilote de sa GNCO Académie pour le métier de vendeur, formule actuellement très plébiscitée pour attirer des nouveaux profils et répondre aux besoins des distributeurs. Quatre des sept stagiaires formés en 2018 par la société Auto Consultant ont rejoint des points de vente du réseau Opel, les trois autres ont choisi de prendre une autre orientation après avoir obtenu leur diplôme. Selon Marc Bruschet, président du GNCO, cette session pilote a permis « d’ajuster certains points et de mieux préparer le parcours d’intégration du candidat en concession. Cette formule fonctionne pour les grands groupes et le rôle du groupement est de la rendre accessible à tous ».Lors de la deuxième session de formation, qui s’est déroulée fin 2018 sur une période de trois mois, ce sont 10 stagiaires qui ont suivi le cursus de formation, alternant théorie (à Versailles, au GNCO) et pratique (dans la concession). Les dix candidats sont allés au bout du programme et ont reçu leur diplôme le 1er février 2019.« Sur les 10 stagiaires, 6 furent directement proposés par le concessionnaire ; pour les 4 autres, le concessionnaire a pu bénéficier de l’aide financière de Pôle Emploi dans le cadre de l’AFPR (action de formation préalable au recrutement). Munis d’une expérience commerciale, ils viennent d’horizons très différents, tels que l’imprimerie, la location de voitures, la téléphonie ou les systèmes de sécurité », rappelle le groupement.Ces vendeurs ont donc rejoint les concessions des groupes Lafontaine (Bayonne), Vulcain (Lyon ; deux stagiaires), Hamelin (Saint-Lô), Athis-Automobiles (Athis-Mons), Esch (Saint-Avold), Aero Automobile (Les Ulis), Baudrey Automobiles (Étampes) et Mahéo (Vannes ; deux stagiaires).La troisième session de la GNCO Académie n’a pas encore été programmée. Les groupes Maurel et Dubreuil vont prochainement lancer leur propre programme de formation sur les. Celui-ci pourrait être par la suite déployé à plus grande échelle par le groupement.