Comme l’ont découvert nos confrères du Journal de l’auto, une dernière page se tourne pour les équipes de Carventura, qui ont annoncé dans une simple fenêtre pop-up la disparition de la plate-forme d’achat et de vente de véhicules d’occasion entre particuliers. « Carventura.com… Voilà c’est fini !!! C'est avec tristesse que nous vous annonçons l'arrêt de nos activités au 30 juin 2022. Depuis plus de cinq ans, nous vivons une formidable aventure, animée par la volonté de remettre de la confiance dans le marché du véhicule d’occasion. Merci à nos Carventuriers passionnés et dévoués, qui ont travaillé sans relâche pour offrir à nos clients une expérience extraordinaire. Merci à nos clients pour leur soutien et leurs très nombreux témoignages de satisfaction. Merci à nos partenaires qui ont partagé nos valeurs, l’humain, la simplicité, la sécurité, pour révolutionner l’achat et la vente de voitures en ligne et qui ont contribué au succès de Carventura. En cinq ans, ce sont plus de 500 000 personnes qui ont bénéficié des services Carventura. Malheureusement votre soutien et notre croissance continue n’auront pas suffi à maintenir notre activité. C’est donc avec regret que nous procédons à cette fermeture. » Tous ont été remerciés pour leur fidélité et leur soutien, certes, mais ils n’ont eu en revanche plus d’amples explications.

Carventura et Stellantis

Créé par Frédéric Lecroart en 2017, Carventura est rapidement devenu une filiale de Stellantis (PSA-FCA). À l’époque, le constructeur automobile français affirmait vouloir élargir son offre VO avec le lancement de carventura.com pour « relever le défi de la vente de particulier à particulier en apportant services et sécurité à l’acheteur comme au vendeur, de la mise en ligne jusqu’au paiement ». Une activité additionnelle bienvenue et complémentaire à celle du réseau de concessionnaires et au rayonnement de la marque Aramisauto. Le groupe automobile l’avait même propulsée au rang d'unique plate-forme web de revente pour les salariés en France. Les anciens sites tels que collcit.com et clicpeugeot.com avaient disparu en conséquence le 7 septembre 2021. Plutôt en grande forme jusqu’alors, carventura.com nourrissait aussi des projets à l’international…



Contacté par nos soins, le fondateur s’est dit « coincé », ne pouvant pas vraiment répondre à nos sollicitations. « Je ne peux pas m’exprimer, alors que je reçois de centaines de messages par rapport à cette annonce. C’est curieux, certes, mais Stellantis a choisi de tout arrêter car c’est compliqué pour eux de continuer cette activité », a souligné Frédéric Lecroart. De son côté, le groupe est resté malheureusement injoignable.



Pour l’heure, inutile de céder à des spéculations. Nous tenterons ultérieurement d’en savoir davantage sur cette nouvelle des plus surprenante. D’autant que les équipes ont sous-entendu un possible revirement de situation. « Le monde de l’automobile étant en pleine évolution, nous vous disons peut-être à bientôt pour de nouvelles aventures… », peut-on lire à la fin du bref message d'adieu. Et Frédéric Lecroart, seul, d'ajouter au téléphone : « Ce n’est pas si triste que cela, on peut s’attendre à tout, et surtout à une suite… »