Lancé en 2017 pour se spécialiser dans la vente en ligne de véhicules d’occasion entre particuliers, le site Carventura.com propose depuis ses débuts une offre élargie de services. Ainsi, les clients peuvent bénéficier d’une étude par un coach dédié pour mieux déterminer leur besoin en matière d’achat de voiture. Mais aussi d’une certification et d’une garantie suite à un diagnostic effectué par un expert, de l’essai avant achat, ou encore du paiement sans contact. Signalons enfin la possibilité de se faire livrer son véhicule d’occasion partout en France, les 100 premiers kilomètres étant offerts.

Alors que ce service de livraison à domicile « a explosé ces derniers mois », selon Frédéric Lecroart, PDG de Carventura, il reposait jusque-là sur deux entreprises partenaires. Pour simplifier la logistique et harmoniser la prestation, l’entreprise appartenant au groupe Stellantis, a décidé de nouer un partenariat exclusif avec Driiveme.



À lire. Vente en ligne : Hiflow veut booster la livraison de voiture à domicile

Un réseau de 5 000 chauffeurs en France

Fondée par les deux frères Alexandre et Geoffroy Lambert, la start-up Driiveme a été choisie par Carventura parce qu’elle propose « à la fois une couverture nationale du service et une expérience client de haute qualité », indique Frédéric Lecroart. Ainsi, les acheteurs d’un véhicule d’occasion peuvent se faire livrer leur nouvelle voiture d’occasion, mais aussi bénéficier d’un service de nettoyage, d’une démonstration du véhicule, ou encore d’une remise des documents de façon digitalisée.



Spécialisée depuis quatre ans dans le transport de véhicule « tout-en-un », c’est-à-dire regroupant le convoyage, la livraison, ou encore un service de conciergerie, Driiveme met à disposition 10 000 chauffeurs dans six pays européens, dont 5 000 en France, et travaille avec plus de 4 000 entreprises.