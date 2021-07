Réinventer les hypermarchés et les habitudes de consommation, voici la nouvelle mission que s’est donnée un acteur français de la grande distribution. Au micro d’Europe 1, le 9 mai 2019, la directrice générale des enseignes Casino et Leader Price, Tina Schuler, a donc donné son point de vue : "nous nous sommes rendu compte que de plus en plus d’achats se feraient sur Internet, notamment le non-alimentaire. Il fallait réfléchir à l’expérience d’achat pour inciter les clients à venir en magasin".

Pour attirer la clientèle, le groupe Casino (environ 10 000 magasins pour une quinzaine d'enseignes en France) a décidé d’installer quelques enseignes dans des espaces dédiés au sein de ses hypers. "Nous faisons rentrer des marques de renom, spécialisées dans des offres, dans des "corner shop", pour donner envie aux gens de revenir en hypermarchés. Les clients ont envie d’avoir du conseil", selon la dirigeante à la radio.

Et l’automobile y aura même une place de choix. C’est Oscaro.com, une marque française née sur le Web en 2003 et l’un des leaders de la vente en ligne de pièces détachées autos, qui ouvrirait les festivités pour ce secteur. Les négociations auraient débuté entre les deux entités, lesquelles permettraient à Oscaro d’ouvrir très prochainement un premier corner physique dans l’un des122 Géant Casino en France. Pour l'heure, le pure player, dernièrement racheté par Parts Holding Europe en novembre 2018, ne s’est pas encore manifesté.



