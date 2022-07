Cazoo et ses chiffres prometteurs. L'année 2021 a été celle de tous les records pour ce nouvel acteur du marché du véhicule d’occasion en Europe. La plate-forme britannique a publié ses résultats commerciaux et financiers et revendique ainsi 49 853 transactions à particuliers, soit un volume total en progression de 233 % par rapport à 2020. Ce qui donne 34 731 unités vendues au détail (contre 12 097 unités) et 15 122 écoulées en gros (contre 2 884 unités).

Cazoo a multiplié par quatre son chiffre d'affaires en 2021

Si le commerce a été excellent, le chiffre d’affaires a aussi logiquement atteint un record : il a été multiplié par quatre pour augmenter au final de 312 % et atteindre 800 millions d’euros (668 M£). Le groupe évoque une croissance de 234 % pour la vente au détail (600 M€) et de 1056 % pour la vente en gros (125 M€). « Je suis incroyablement fier de ce que l'équipe a accompli depuis son lancement et en particulier au cours des douze derniers mois. Notre forte croissance, notre expansion rapide et les retours des consommateurs nous donnent pleine confiance dans notre stratégie et notre capacité à réaliser nos ambitions de part de marché et de rentabilité » a souligné Alex Chesterman, fondateur et directeur général de Cazoo.

En effet, alors qu’elle était déficitaire de 275 euros en moyenne par VO vendu, la société confirme avoir gagné environ 510 euros par voiture en 2021. De fait, le bénéfice brut a grimpé à 30 millions d’euros, contre une perte de 3 millions d’euros un an plus tôt. La marge brute a quant à elle gonflé, en passant de – 1,8 à + 3,7 % (+ 5,5 points). Cependant le groupe a affiché des pertes annuelles multipliées par cinq, à 659 millions d’euros, tout en disposant de plus de 230 millions d’euros de liquidités, hors lignes de financement récemment ouvertes.

Dépasser la barre des 100 000 voitures d'occasion

Ces chiffres sont relatifs à l’activité au Royaume-Uni et ne comprennent pas encore celles des marchés français, allemand, espagnol et italien, sur lesquels l’acteur s’est implanté récemment.

La société a confirmé les perspectives données lors de sa levée de fonds convertible le 10 février 2022. Avec ces cinq pays pleinement ouverts, le vendeur britannique estime le potentiel du marché à plus de 360 milliards d’euros et a pour objectif à long terme d’en capter au moins 5 %. Pour 2022, Cazoo espère vendre plus de 100 000 véhicules immatriculés et vise un chiffre d'affaires de plus de 2,4 milliards d’euros.



