Encore peu connue en France, la société Cazoo, fondée en 2018, agite depuis plus d’un an le marché automobile britannique. La startup propose aux particuliers d’acheter sur Internet sa voiture d’occasion, “comme tout autre produit”, et de se faire livrer à son domicile sous 72 h ou d’aller la récupérer au sein des 17 centres clients basés au Royaume-Uni. Les voitures vendues appartiennent à la société et sont reconditionnées avant leur mise en ligne. Un modèle dans l’air du temps, pas forcément révolutionnaire, mais qui rencontre un succès fulgurant de l’autre côté de la Manche. Cazoo, qui revendique plus de 20 000 voitures commercialisées depuis son lancement fin 2019, n’en finit plus de grossir et semble vouloir étendre son terrain de jeu à l’ensemble du marché européen. Après avoir racheté en juillet 2020 l’acteur indépendant Imperial Car Supermarkets, spécialisé dans la vente d’occasions au Royaume-Uni, il a acquis la société Drover en décembre dernier, qui propose d’acquérir un véhicule via un système d’abonnement. Déjà opérationnelle en France, celle-ci doit servir de point de départ à l'expansion européenne de Cazoo.

Fin février 2021, la société britannique a posé un premier pied en Allemagne en rachetant Cluno, qui propose également une plateforme d’abonnement automobile. Cazoo, qui a réalisé une levée de fonds de 240 millions de livres en octobre 2020 (278 M€ environ), portant à 450 millions de livres son financement total, a annoncé fin mars son introduction en Bourse à New York, avec une valorisation de 7 milliards de dollars. Cette opération devrait lui permettre de lever 1,6 milliard de dollars afin de financer son développement en Europe. En 2021, son chiffre d’affaires devrait se rapprocher du milliard de dollars. À ce jour, la société emploie quelque 1 800 personnes au Royaume-Uni, en Allemagne, en France et au Portugal.



Un développement dans 11 pays pour Driverama en 2025

Une autre entité, venue de République Tchèque, Driverama, ambitionne de se positionner comme le « plus grand revendeur paneuropéen de voitures d'occasion en ligne d'ici 2025 ».



« Environ 49 millions de voitures d'occasion sont vendues en Europe, générant plus de

700 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le marché se développe mais reste très fragmenté. Il y a plus de 52 000 concessionnaires automobiles en Europe mais le plus gros distributeur ne détient que 0,5 % de part de marché. La pandémie de Covid-19 a accéléré la vente en ligne et il est prévu que d'ici 2030, 20 % de toutes les voitures seront achetées sur Internet en Europe », entrevoit la société. Appartenant au groupe Aures Holdings, présent depuis 27 ans dans la distribution automobile en Europe (700M€ de CA), et soutenue par le fonds d'investissement Abris Capital, Driverama entend favoriser les transactions de voitures d’occasion entre particuliers partout en Europe. « Un client de Munich, par exemple, pourra acheter une voiture située à Amsterdam et se la faire livrer en Allemagne, avec une garantie de remboursement de 14 jours sans discussion », illustre-t-elle.

Lancement en France en 2023

La société lancera sa plateforme en ligne de vente et d’achat de VO en Allemagne cet été (plus de 5 000 occasions en stock sont annoncées). Elle s’appuiera sur quatre points de vente physique en 2021 et vise plus de 24 centres l’année prochaine. La société entend ensuite s’implanter aux Pays-Bas au début de 2022, puis en Belgique et au Luxembourg. Le déploiement en France est programmé pour 2023. D'ici 2025, elle prévoit d'être présente dans 11 pays d'Europe. Aures Holdings a déjà investi 75 millions d'euros dans le développement de la plateforme digitale et un investissement supplémentaire de 100 millions d'euros au cours des douze prochains mois.



« Driverama ne part pas d'une page blanche, elle fait partie d'Aures Holdings, le plus grand revendeur indépendant de voitures d'occasion en Europe, commente Tony Denny, fondateur du groupe. Contrairement à d'autres nouveaux entrants digitaux, l'équipe de Driverama possède une expérience réelle de la vente rentable de voitures d'occasion et dispose déjà de l'infrastructure physique nécessaire pour offrir un parcours omnicanal. Au cours des 3 ou 4 prochaines années, nous verrons probablement plusieurs plateformes indépendantes de vente de voitures d'occasion en ligne chercher à dominer le marché européen, toutes offrant des expériences de vente transparentes, des logiciels et des plateformes technologiques similaires... ».