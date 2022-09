La crise économique mondiale a eu raison des ambitions d’expansion européenne de la société Cazoo, spécialisée dans la vente de voitures d’occasion en ligne. À l’issue d’un examen stratégique de ses activités dans l’Union européenne, la société fondée en 2018 par Alex Chesterman a pris la lourde décision de se retirer des marchés dans lesquels elle venait tout juste d’amorcer son développement : la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. L’inflation, la hausse des taux d'intérêt et l’augmentation des besoins en fonds de roulement associées aux lourds investissements requis pour se positionner sur un marché de l’occasion très concurrentiel (points de vente physiques, centres de reconditionnement, communication…) n’ont fait que creuser les pertes de l’entreprise. Sur le premier semestre 2022, celles-ci s’élevaient à 243 millions de livres (288 M€), contre 102 millions de livres lors de la même période l’an passé.



Des investissements trop importants

Coté à la Bourse de New York depuis 2021, Cazoo avait enregistré une perte cumulée d'environ 664,3 millions de livres sterling (777,4 M€) au 31 décembre 2021. « Ce plan de retrait est motivé par les investissements supplémentaires importants qui sont nécessaires à la poursuite de l’extension des opérations de Cazoo dans l'UE » expose la société, qui annonce un « arrêt ordonné de ses opérations en Allemagne et en Espagne » et être « en consultation avec ses représentants du personnel en France et en Italie. Cazoo facilitera une fermeture structurée pour ses clients, employés et fournisseurs et a notifié sa décision aux représentants du personnel et aux syndicats concernés sur chaque marché ». Au total, ce sont 750 collaborateurs qui vont faire les frais de ce départ (en plus des 750 suppressions d'emplois annoncées en juin dernier).



Les marchés de l'Union européenne représentaient à ce jour pour l'entreprise moins de 10 % de son chiffre d'affaires et de son volume de ventes de voitures d’occasion. Cazoo va donc se concentrer sur le marché britannique, estimé à plus de 100 milliards de livres sterling par an, ainsi que sur la préservation de sa trésorerie. Avec ce retrait, la société table sur des économies nettes de plus de 100 millions de livres sterling d'ici à fin 2023 et vise un retour à l'équilibre à cet horizon.



Un modèle start-up inadapté au marché de la voiture d'occasion

Au-delà de la conjoncture défavorable, la société a opté pour une stratégie « à risque » en recourant à des levées de fonds pour financer sa croissance future. Les premières eurent lieu en 2019 et 2020, suivies d’une nouvelle en février 2022 pour un montant de 630 millions de dollars auprès d'un groupe d'investisseurs. « Dans le secteur du véhicule d’occasion, il y a un certain nombre de boutiques, à l’image de Cazoo, qui ont opté pour un modèle de type start-up, basé sur des levées de fonds, et qui perdent systématiquement de l’argent. Est-ce qu’elles pourront continuer ainsi pendant quinze ans, comme Tesla, ou vont-elles disparaître rapidement ? Si jamais la situation inflationniste et la remontée des taux devaient perdurer, il risquerait d’y avoir du ménage dans ce monde de la “ start-up nation ”, dont fait partie Cazoo », analysait en juin dernier l’économiste Bernard Jullien.



La société britannique, dont le modèle repose sur la vente en ligne de véhicules d’occasion, a investi dans une flotte de camions pour assurer la livraison des autos au domicile du client. Au Royaume-Uni, elle s’appuie également sur 23 centres et prévoyait d’ouvrir en 2022 un premier site physique en France. « Cazoo possède et reconditionne toutes ses voitures selon les normes les plus strictes avant de les proposer à la livraison en quelques jours seulement, décrivait l’entité en décembre dernier lors de son introduction dans l'Hexagone. Les acheteurs ont sept jours pour essayer la voiture chez eux et s'assurer qu'ils en sont satisfaits. Si ce n'est pas le cas, Cazoo vient la récupérer gratuitement. » Au cours des dernières années, la société a accéléré son développement en procédant à plusieurs acquisitions d'entreprises spécialisées dans la vente de voitures par abonnement, à l’image de BrumBrum en Italie (avec un centre de reconditionnement), de Swipcar en Espagne, de Cluno en Allemagne ou encore de Drover au Royaume-Uni.



Fin déjà programmée des contrats de sponsoring

Pour créer sa marque, l’entreprise avait également lourdement investi dans le marketing sportif, en particulier dans le football, à des hauteurs qui pouvaient sembler disproportionnées au regard du ticket d’entrée pour apposer son logo sur le maillot d'une équipe professionnelle et des revenus engrangés par la société. Cazoo est aujourd’hui partenaire majeur de l'équipe anglaise d’Aston Villa (le sponsoring avec Everton a pris fin en juin 2022), de l’Olympique de Marseille et de Lille en France (les deux équipes se rencontrent ce week-end), de Valence et de la Real Sociedad en Espagne, de Bologne en Italie et de Fribourg en Allemagne. Son retrait de l’Union européenne devrait mettre un terme à ces partenariats sportifs, dont la plupart venaient tout juste de débuter. En France, Cazoo est également partenaire de l'Open de France de golf.

« Des sweats à capuche et des mugs »

L’annonce de Cazoo a provoqué des réactions de la part de professionnels de la distribution traditionnelle de voitures d’occasion sur le réseau LinkedIn. Certains se déclarent peu surpris de constater l’échec de ce nouvel acteur qui voulait « disrupter » le marché. « L'environnement start-up n'a pas compris que le marché automobile B2C ne s'attaquait pas comme celui des différents Saas à succès que l'on connaît. Derrière l'auto, il n'y a pas que des leads, des taux de transformation, des personnes virtuelles... Le marché de l'auto ne se conquiert pas seulement avec des sweats à capuche et des mugs au nom de sa boîte, réagit ainsi un acteur du secteur. Bien sûr qu'il est possible de faire de fabuleuses réussites dans l'automobile “ digitale ”. Aramisauto, Auto1 Group (succès foudroyant mais orienté B2B à la base) ou Reezocar l'ont prouvé. Mais ça prend du temps. Le succès se construit avec de l'expérience et une bonne connaissance du produit, du marché et de ses clients. »



Cazoo a délivré un volume de 43 668 automobiles sur les six premiers mois de l’année, enregistrant un bond de 113 % par rapport à la même période de l’an passé, dont 30 386 unités à des clients particuliers dans le cadre de la vente en ligne. Son chiffre d’affaires s’établissait à 628 millions de livres sterling à fin juin (743,1 millions d’euros), en croissance de 153 %. La société revendiquait un bénéfice brut par voiture vendue (Gross Profit per Unit) de 309 livres sterling en moyenne (365 €) sur le deuxième trimestre 2022, en hausse de 185 livres par rapport au T1.