La société Cdiscount va poursuivre la vente de voitures d’occasion en ligne avec un nouveau partenaire. En effet, la filiale du groupe Casino a choisi de s’associer à Reezocar (et à son prestataire éditorial Livecars) pour développer son catalogue de VO. Cette annonce intervient plus d’un an et demi après le rapprochement effectué entre Cdiscount et la société Arval , qui portait déjà sur la vente en ligne d'automobiles d’occasion. Reezocar va donc se substituer au loueur de longue durée pour alimenter la plate-forme d'e-commerce.« Fort de l’intérêt rencontré auprès de nos clients par ce service lancé avec Arval en 2021 et de l’attractivité grandissante pour l'achat de voitures d'occasion, nous avons décidé d’approfondir et d’élargir notre offre avec un nouveau partenaire qui dispose d’un catalogue répondant à tous les usages » rapporte Cdiscount, qui revendiqueUne offre de(contre 580 unités avec Arval au dernier pointage), reconditionnées et certifiées, sont actuellement proposées aux internautes via un onglet « voitures » situé en haut de la vitrine. Les annonces mettent en avant un prix ferme ou un loyer « dès X euros/mois », sachant que seule une sélection de modèles est éligible à la location avec option d'achat (LOA). Certaines annonces sont illustrées par une unique photo « non contractuelle ». Les deux acteurs assurent que les véhicules électriques et hybrides représentent 25 % du catalogue et précisent que l’offre sera amenée à s’enrichir « en fonction du marché ». Les VO diffusés sur la vitrine affichent au maximum 6 ans et 120 000 kilomètres.Plusieurs services sont par ailleurs mis en avant sur le site cdiscount.com, tels que la promesse « satisfait ou remboursé » (sous 15 jours), deux garanties de 12 mois (Safe et Optimale), du financement ou la livraison à domicile (de 91 à 813 € selon les tarifs affichés sur le site) ou en agence. Basée à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), la société Reezocar a ouvert en juin dernier sa première agence physique à Seclin (Nord) sous l'enseigne ReezoShop, en association avec le groupe de distribution GGP. La société vise un maillage deà moyen terme en France.Cdiscount, dont le volume d'affaires s'est contracté de 9,9 % au premier semestre 2022 (à 1,79 Md€), amorce donc une nouvelle étape de son développement sur le marché de la voiture d’occasion. En matière d'automobile, l'e-commerçant propose depuis plusieurs années déjà des offres d’accessoires, de pièces, de pneumatiques et d’équipement. Il vend aussi des deux-roues. En 2018,« En nous associant à Reezocar, nous faisons évoluer notre offre en proposant à nos clients un catalogue plus riche de véhicules d’occasion, répondant à tous les usages des Français, mais également une multitude de services permettant de les accompagner tout au long de leur processus d’achat avec des solutions de financement variées comme la location avec option d’achat ou le crédit. Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de favoriser les modes de déplacement alternatifs et une consommation responsable » déclare Sylvie Thomassin, directrice développement des services.Par le passé, en France, les sociétés PriceMinister et eBay s'étaient également essayées à la vente de voitures d'occasion sur leur vitrine digitale, sans rencontrer un grand succès. Quant aux géants Amazon et Alibaba, ils n'ont pas encore pris concrètement position sur cette activité à ce jour.